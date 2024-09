Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

EXPOSICIONS

‘COLORES PARA EL PLANETA. COLECCIÓN DE ARTISTAS IBEROAMERICANOS’. ART CAMP ANDORRA

Exposició d’obres pictòriques pertanyents a diverses edicions d’Art Camp Andorra. Els artistes pertanyen a diferents països Iberoamericans (Andorra, Espanya, Portugal, Cuba, Xile...). Ambaixada d’Espanya. Andorra la Vella. Fins al 6 de setembre.

‘4 ROSES, 4 EDICIONS, 4 ARTISTES’

Exposició dels quatre guanyadors de les quatre últimes edicions d’Ordino Jardins d’Art. Era del Raser. Ordino. Fins al 7 de setembre.

‘UBICACIONS’, DE LA GRAVADORA I JOIERA MAR GARCIA OLMO’

L’exposició presenta una selecció de gravats de la col·lecció Ubicacions, així com una recopilació d’altres gravats de l’artista. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 29 de setembre.

‘PINTURES MURALS DE SANT ESTEVE D’ANDORRA LA VELLA’

Accés gratuït al museu amb motiu de l’arribada de les pintures de Sant Esteve d’Andorra la Vella durant els mesos d’agost i setembre. Espai Columba. Andorra la Vella. Fins al 29 de setembre.

‘ELS ANYS 80. LA BENEDICCIÓ DEL CAOS’

Exposició que mostra el panorama ampli i versàtil a través de manifestacions pictòriques, fotogràfiques, escultòriques, gràfiques i, fins i tot, de moda. Centre d’art. Escaldes-Engordany. Fins al 5 d’octubre.

ACTIVITATS INFANTILS

‘A RITME D’ESTIU - TALLER ‘MUNTATGE DEL COET APOLO 11’

Es mostrarà una maqueta a escala 1:100, explicant com era per fora i per dins. S’explicaran conceptes bàsics de la gravetat i alhora es construirà un coet, el qual farem enlairar (es pot fer a l’interior de la biblioteca), explicant els conceptes d’acció/reacció. Hora: 18 h. Biblioteca comunal universitària-Museu Fàbrica Reig. Sant Julià de Lòria.

TALLERS

‘WORKSHOP’ DE MOVIMENT AMB MARTA BLANCHART

Un viatge sensorial a través del moviment, amb pautes d’improvisació. Hora: de les 17 h a les 18.30 h (de 9 a 12 anys). De 18.30 a les 20 h (13 anys). Escola Líquid Dansa. Escaldes-Engordany.