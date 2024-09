Les sèries del mes (II)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

–El Pingüino, 20 de setembre a Max. El personatge de DC Comics torna en aquesta sèrie de vuit episodis en la qual Colin Farrell interpreta de nou Oz Cobb per continuar la saga criminal de The Batman que el cineasta Matt Reeves va iniciar al cinema. Després de la mort de Carmin Falcone, ha quedat un buit de poder que atreu desenes de criminals. Un dels principals aspirants és precisament la seva mà dreta, Oz, però per aconseguir construir un llegat propi haurà d’arrossegar-se i lluitar als baixos fons criminals de Gotham.

–Un escándalo muy real, 20 de setembre a Max. Sèrie basada en l’entrevista real del 2019 entre la periodista de News Night Emily Maitlis i el príncep Andreu d’Anglaterra arran de les acusacions a les quals es va enfrontar sobre la seva relació amb Jeffrey Epstein i Virginia Giuffre. Protagonitzada per Michael Sheen i Ruth Wilson, la sèrie segueix l’acció de tots dos en els prolegòmens de l’entrevista, el revolucionari esdeveniment en si i unes conseqüències que canviarien les seves vides per sempre.

–La maison, 20 de setembre a Apple TV+. Sèrie francesa de 10 episodis ambientada en un icònic taller d’alta costura de París. La ficció planteja una mirada diferent, relatada entre bastidors, del món canviant de la moda i el luxe a través de la rivalitat entre dues poderoses famílies. El conflicte comença quan una de les icòniques cases de moda ha de reinventar-se, després que un vídeo del seu dissenyador estrella Vincent LeDu (Lambert Wilson) es fa viral, deixant el futur de la llegendària firma penjant d’un fil.

–Dinosaur, 24 de setembre a Filmin. L’actriu Ashley Storrie, diagnosticada d’autisme, dona vida a una dona autista en aquesta comèdia dramàtica de la BBC. El món de Nina trontolla quan la seva germana Evie, també la seva millor amiga, decideix precipitadament comprometre’s, amenaçant de trastocar la seva estreta relació.