Les sèries del mes (I)

Colin Farrell es torna a transmutar en el Pingüí de DC Comics per a una minisèrie, mentre l’actriu Ashley Storrie, diagnosticada d’autisme, protagonitza el drama Dinosaur sobre una dona amb aquest mateix trastorn. Són només algunes de les estrenes d’aquest mes de setembre, en què també finalitzen produccions emblemàtiques com Entrevías –amb una quarta i última temporada en obert a Telecinco, estrenada ahir–; Rapa, el dia 12 a Movistar Plus+; o La amiga estupenda, a Max, el dia 10.

–La pareja perfecta, 5 de setembre a Netflix. Susane Bier (Undoing) és l’encarregada d’adaptar a minisèrie la novel·la d’Elin Hilderbrandcon, que recrea la història de la jove Amelia Sacks (Eve Hewson), que està a punt d’entrar, per via matrimonial, en una de les famílies més riques de Nantucket, fins que apareix un cadàver i tots són sospitosos. Bier repeteix amb Nicole Kidman en el repartiment (és també protagonista d’Undoing), que compta a més amb Liev Schreiber i Dakota Fanning.

–En fin, 13 de setembre a Amazon Prime Video. El dia en què hauria d’arribar l’apocalipsi, Tomás (José Manuel Poga) s’aixeca ressacós en plena orgia en una botiga de mobles. Fa mesos, davant la notícia de la fi del món, va abandonar Julia (Malena Alterio), la seva dona, i Noa (Irene Pérez), la seva filla, sense mirar enrere. Però quan el planeta errant que havia de xocar contra la Terra passa de llarg i el món continua girant, Tomás comprèn la magnitud de l’error.

–Agatha, ¿quién si no?, 19 de setembre a Disney+. El personatge de Marvel Agatha Harkness (Kathryn Hahn) descobreix que ha perdut els poders quan un adolescent gòtic l’allibera d’un conjur. El noi desperta el seu interès quan li prega que el porti a un lloc llegendari.