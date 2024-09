‘From’ torna a Max

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

From va iniciar la seva aventura en streaming sense fer gaire soroll, amb una proposta terrorífica que no va arribar a triomfar del tot fins que el mestre del gènere, Stephen King, va recomanar a través de les seves xarxes socials sumar-se a aquest pertorbador malson que ara es prepara per estrenar la tercera temporada a Max. John Griffin va crear aquesta aplaudida ficció, que ens trasllada a un singular poble situat al centre dels EUA que es veu amenaçat per unes estranyes criatures quan es pon el sol.

Els seguidors de From esperen amb ànsies la continuació d’aquest angoixant relat de terror elaborat en col·laboració d’algunes de les ments darrere de Perdidos, com Harold Perrineau i el director Jack Bender. Els últims capítols de l’ambiciós projecte van mostrar els protagonistes atrapats, fins i tot, en aquest inquietant lloc de l’Amèrica profunda.

D’aquesta manera, els personatges es veuen enfrontats no tan sols als desafiaments interns d’aquest confinament sinó també a les criatures aterridores que emergeixen de les profunditats del bosc en fer-se fosc. Els paral·lelismes amb les novel·les de King són més que evidents, per això no és d’estranyar que l’escriptor hagi caigut rendit davant la sèrie.

La tercera temporada de From s’estrenarà a Max el pròxim 26 de setembre amb nous episodis carregats de terror i misteri. Michael Wright, responsable de MGM+, va realitzar una sèrie de declaracions que van fer que el hype per aquesta nova etapa pugés com l’escuma: “Les dues primeres temporades de From van captivar els crítics i els terroritzats fans, que han creat una pròspera comunitat en línia que mira d’ajuntar les peces del puzle cada setmana”, comentava. “Estem desitjant que els seguidors vegin les sorpreses que s’acosten en la tercera temporada, que promet més esglais i misteris, però també més respostes”.