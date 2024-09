Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’actriu Emilia Clarke, coneguda mundialment pel seu icònic paper com Daenerys Targaryen a Game of Thrones, prepara el retorn a la televisió amb un nou projecte. L’actriu protagonitzarà Ponies, un thriller d’espionatge que serà produït per Peacock. Després del seu pas per l’univers cinematogràfic de Marvel amb Invasión secreta, la intèrpret torna a les sèries amb un rol que promet mantenir els espectadors en màxima tensió.

Ponies és una creació de David Iserson, conegut per la seva tasca a Mr. Robot, i Susanna Fogel, directora de The Flight Attendant. Tots dos van col·laborar a la comèdia El espía que me plantó, i ara s’embarquen en aquesta nova sèrie que barreja suspens i espionatge. Clarke no tan sols serà la protagonista, interpretant Bea, sinó que també hi participarà com a productora executiva, la qual cosa subratlla el seu compromís amb el projecte.

La trama de Ponies s’ambienta a Moscou el 1977, durant la Guerra Freda. La ficció segueix dues dones, denominades PONIES (Persons Of No Interest, o Persones Sense Interès en l’argot dels serveis d’espionatge), que treballen com a secretàries a l’ambaixada dels Estats Units. No obstant això, les seves vides canvien dràsticament quan els seus marits són assassinats en misterioses circumstàncies. A partir d’aquest moment, Bea i la seva companya Twila es veuen obligades a convertir-se en agents de la CIA, mentre intenten desentranyar una gran conspiració que pot canviar el curs de la història.

D’altra banda, a més de Ponies, Emilia Clarke també serà una de les protagonistes de la minisèrie Criminal, que prepara la plataforma Amazon Prime Video. Es tracta d’un drama basat en la novel·la gràfica d’Ed Brubaker i Sean Phillips. El projecte està actualment en fase de rodatge.