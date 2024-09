Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Avui cuida les teves possessions i demana el que saps per dret que et pertany. No deixis que els altres t'intimideixen fent-te creure una cosa que saps no és veritat. Certes persones i les seves fortes creences jugaran un paper actiu a la teva rutina diària a causa de l'orientació del dia. Avui la teva concentració estarà enfocada a la teva salut.

Taure

Avui la major part de la teva concentració estarà posada en el teu ésser personal i com encaixa a la teva agenda col·lectiva. Gràcies a l'energia astral, la teva preocupació pel grup cridarà la teva atenció. Descobriràs que posseeixes un fort sentit de l'ésser, i que pots utilitzar-lo al teu profit per imposar-te en qualsevol situació de grup.

Bessons

Els contratemps casolans avui podrien ocasionar algunes emocions explosives i hi podria haver discussions. La inseguretat regna al cor de tots al teu voltant. La millor manera de manejar la situació és intentar descomprimir-la abans que es produeixi. Al matí, reconforta a tots i assegura't que tinguin alguna cosa interessant a fer!

Cranc

Potser has estat esperant bones notícies relacionades amb els diners durant molt de temps. Rebre-les podria fer-te saltar de joia o córrer pel barri cridant al món la teva bona sort. La configuració astral indica arrencades emocionals relacionades amb aquests temes. No obstant, no cedeixis a la temptació de desplegar-lo davant dels nassos de tots.

Lleó

Una amistat podria estar travessant per problemes familiars i podria necessitar-te perquè el consolis. L'alineació astral et podria fer creuar amb les arrencades emocionals dels teus amics encara que en realitat no vagin dirigits a tu. Per naturalesa, ets una persona bona per escoltar, i aquest és el moment per fer-ho. La teva consciència psicològica innata també podria ser ajuda d'invalorable.

Verge

Un soci o parella podria estar travessant problemes professionals que afecten la teva relació. L'energia avui podria causar algunes arrencades emocionals, que, si bé no estan adreçades a tu, podrien ser extremadament molestes. Digues-li a tal que et disposes a escoltar-lo però que s'ha de tranquil·litzar, que res no aconseguirà de males maneres.

Balança

La partida sobtada d'algú en posició d'autoritat et podria catapultar a l'escala jeràrquica cap a una situació més prestigiosa i lucrativa. El canvi inesperat et pot fer trontollar una mica. Podries tenir molts dubtes sobre la teva capacitat per manejar-ho, i també podries sentir-te feliç davant la idea de creixement.

Escorpí

Avui podries sentir-te particularment romàntic/a i seductor/a, si bé la teva confiança potser està massa decaiguda perquè puguis demostrar-ho. L'alineació planetària pot portar moltes emocions intenses, però també comporta inseguretat. Tracta de lluir el millor possible, no només per a la teva parella, sinó per elevar la teva autoestima!

Sagitari

La configuració celestial d'avui podria comportar pressió per fer certes tasques monumentals amb relació a l'aspecte de casa teva. Potser esperis visites i el lloc sigui un desastre! Tensionar-te per això no ajudarà ningú. Demana a la teva família que ajudi, o, si és possible, contracta algú perquè faci una neteja a fons. És millor que perdre els estreps!

Capricornio

Problemes que involucren un familiar o una parella podrien arribar fins a l'oficina, necessitant dedicar temps laboral a resoldre dificultats familiars. Els qui t'envolten et poden mirar amb recel, cosa que pot ser una mica incòmode. Tot i això, no permetis que et dominin. De vegades ells també es troben en situacions així! Simplement maneja el tema amb la màxima rapidesa possible i recupera la teva forma quotidiana.

Aquari

Estàs en un període en què el teu humor està en una mena d'increment privat. És possible que avui sentis raresa, però això no vol dir que no arribis a un nivell productiu. Al contrari, possiblement descobreixis que seràs capaç d'aconseguir força coses gràcies al poder subjacent darrere de les teves emocions i la quantitat en augment de la comunicació del dia.

Peixos

Hi ha una força forta i lenta en la teva vida que treballa de baix per a potser transformar la manera que penses sobre la religió, filosofia i aprenentatge superior. Aquests aspectes de la teva vida seran mobilitzats gràcies a la configuració planetària de hui.