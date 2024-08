De la fama a l’infern

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Molt de temps ha passat i moltes coses han canviat per a Jeremy Jackson, que va interpretar Hobie, el fill de David Hasselhoff a Los vigilantes de la playa durant els anys noranta. L’exactor, que després va prendre part en diversos programes de telerealitat, ha participat en una docusèrie acabada d’estrenar als Estats Units per parlar de com la seva precoç fama va derivar en problemes d’addiccions des de ben jove.

A After Baywatch: Moment in the Sun, de Hulu, Jackson relata detalls preocupants sobre el seu pas per la petita pantalla. Però no va ser fins al seu últim any en la popular sèrie quan va començar a consumir drogues, fins al punt en què Hasselhoff va advertir-lo dels perills als quals s’abocava amb aquesta actitud.

Com ell mateix admet, passar la pubertat en un set com el de Baywatch va ser “dolorós”. De fet, en el documental narra comportaments inapropiats a curta edat. Per exemple, reconeix que es colava a les caravanes de les actriu del repartiment per “agafar la seva roba interior”.

Els escàndols van seguir amb els anys. No tan sols les addiccions a l’alcohol, les metamfetamines i els esteroides, de les quals ha parlat en televisió. El 2017, Jackson va entrar a la presó per complir una pena de 90 dies per haver apunyalat una dona a Los Angeles el 2015. També el 2015, va ser detingut per un altre apunyalament, en aquest cas a un home, i també va ser acusat d’agressió i amenaces a la seva exparella.

Però les seves actituds també van ser objecte de condemna pública després de la seva participació al GH VIP britànic, el mes de gener passat: l’organització va decidir expulsar-lo fulminantment després de despullar una companya.

“Estava caient en una espiral. La meva vida se m’escapava com si fos sorra entre els dits”, comenta. Ara, amb les seves addiccions en el passat i centrat a encarrilar una nova vida com a entrenador personal, aquest documental li serveix per expiar pecats públicament, amb el suport de diversos antics companys de repartiment.

Entre ells, Nicole Eggert, que forma part de la producció d’aquesta docusèrie, que segueix la pista de Jackson i altres estrelles de la recordada ficció, com Pamela Anderson o Carmen Electra.