Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

CINEMA

CINEMA FAMILIAR A LA VORA DEL LLAC AMB ULL NU

Apaga el mòbil i connecta amb la natura amb una pel·lícula compromesa amb el medi ambient i ideal per a tots els públics, O menino e o mundo (El nen i el món). Hora: 20 h. Camí hidroelèctric d’Engolasters. Escaldes-Engordany.

SARDANES

XXXV APLEC DE LA SARDANA I XXIX CONCURS DE COLLES SARDANISTES

Aplec de la sardana i Concurs de colles sardanistes! En cas de pluja, els actes es traslladaran al Complex esportiu i sociocultural. Plaça dels Arínsols. Encamp.

VISITES

ITINERARI PER LA VALL D’ENCLAR

Deixeu-vos acompanyar per un guia ecoturístic per explorar la vall d’Enclar, una vall amb una rica història i uns paisatges naturals espectaculars. Hi trobarem restes arqueològiques i podrem apreciar unes vistes panoràmiques inoblidables. Hora: 9.30 h. Santa Coloma. Andorra la Vella.

ART

ORDINO JARDINS D’ART

El comú d’Ordino convoca els artistes a participar en Ordino jardins d’art, un premi d’art contemporani destinat a professionals d’Andorra i d’arreu del món. Té com a objectiu promocionar artistes i promoure l’activitat turística de la zona convidant el visitant a passejar pels jardins i els indrets emblemàtics de la parròquia. Hora: de les 12 h a 19 h. Pel poble. Ordino.

EXPOSICIONS

PINTURES MURALS DE SANT ESTEVE D’ANDORRA LA VELLA

Accés gratuït al museu amb motiu de l’arribada de les pintures de Sant Esteve d’Andorra la Vella durant els mesos d’agost i setembre. Espai Columba. Andorra la Vella. Fins al 29 de setembre.

‘ELS ANYS 80. LA BENEDICCIÓ DEL CAOS’

Exposició que mostra el panorama ampli i versàtil a través de manifestacions pictòriques, fotogràfiques, escultòriques, gràfiques i, fins i tot, de moda. Centre d’art. Escaldes-Engordany. Fins al 5 d’octubre.