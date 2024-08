Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Aquest és el moment de deixar de banda vells somnis que abarroten la teva vida. Potser la teva ambició era ser cantant, escriptor o pilot d'avió. Si la destinació s'hi oposa, és temps d'acceptar els fets. T'has estat prometent durant molt de temps que compliries aquests desitjos. L'energia celestial en joc us anima a ser realista.

Taure

Amb l'alineació planetària d'avui, l'autodisciplina i l'actitud rigorosa seran essencials per passar el dia. Encara que de vegades sentis temptació a ignorar algunes de les petites regles de la vida (com ignorar la llum groga del semàfor, o pagar les factures vençudes), avui correràs més risc per haver estat peix/a infraganti.

Bessons

Pots tenir una manera de pensar força revolucionària en els sistemes de creences que consideres veritables. No et sorprenguis si entres en conflicte amb aquestes maneres de pensar en posar en moviment els teus somnis d'autoexpressió creativa.

Cranc

Un canvi recent en la situació amb algú proper pot causar gran malestar al teu estat emocional. Potser has decidit tenir un enfocament més progressiu pel que fa a les teves relacions, tant romàntiques com a platòniques.

Lleó

És probable que facis una exploració interior i potser encoratgis els altres a fer el mateix. Els teus ulls penetrants buscaran el significat ocult en tot i no deixaran d'escodrinar ningú. Tan aviat com entaules una conversa amb algú, vols conèixer el com, el perquè i l'origen dels seus pensaments independentment del tipus de tema que hagi sorgit.

Verge

Els canvis interns d'actitud et poden donar confusió i inseguretat respecte al futur. T'has d'adonar que el futur és un lloc interessant i que no hi ha motiu per preocupar-se innecessàriament per coses que ni tan sols han passat encara. La millor manera de calmar els teus temors és que en parlis amb la teva parella.

Balança

Es presentaran persones inesperades i t'exigiran una porció significativa del teu temps i energia. Pren en compte el teu temps i amb qui ho vols passar. Si bé per una banda pot ser bonic tornar a connectar-se amb persones que fa temps que no veus, també et poden portar records que no et resultaran agradables.

Escorpí

Podria resultar-te difícil expressar-te de la manera precisa que desitges. El més probable és que sentis la pressió de vells costums i condicionaments primerencs que t'indiquen com fer les coses. Les teves veritables emocions estan lluitant contra aquestes parts de la teva personalitat, i és probable que sentis confusió degut a aquest conflicte interior..

Sagitari

Fes un canvi a la teva rutina diària. Avui és un bon dia per fer alguna cosa fora del comú perquè puguis recordar i valorar el concepte d'espontaneïtat. Només assegura't que, a mesura que incursiones en altres territoris, no perdis contacte amb valors i filosofies que són importants per a tu. Aferra't als teus fonaments d'integritat i d'honestedat.

Capricornio

Les fluctuacions de la teva situació financera et poden fer sentir que vas en una muntanya russa a causa de l'alineació astral d'avui. Aconseguir una posició estable en aquest aspecte de la teva vida és més senzill del que t'imagines. El més probable és que només pensar en fer el que calgui sigui potser més aclaparador que la tasca en si.

Aquari

Avui et sentiràs més vulnerable que no pas de costum. L'energia celestial en joc us ajudarà a veure que les vostres preocupacions financeres són justificades. Els comptes no paren d'acumular-se. Tot i això, la solvència està a l'aire, ja que avui tindràs idees grandioses sobre com incrementar el teu ingrés.

Peixos

Sens dubte darrerament has estat cavil·lant sobre romanços, especialment la saga dels teus amors perduts. Fotografies de temps anats van omplir els teus ulls de llàgrimes de nostàlgia, i si vas rebre una crida sorprenent d'un vell amor, vas estar dies pensant-hi.