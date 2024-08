‘Yellowstone’ continua?

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de més d’un any i mig de retards (independentment de les vagues de Hollywood), Yellowstone va reprendre la producció el maig passat, iniciant a Montana el rodatge dels episodis restants de la cinquena temporada, que s’estrenaran al novembre.

Els fans han viscut aquest parèntesi enmig de la incertesa causada pel conflicte darrere les càmeres entre Taylor Sheridan, el creador de la sèrie, i Kevin Costner, el protagonista. Finalment, s’ha confirmat que John Dutton, el personatge interpretat per Costner, no apareixerà als nous episodis que arribaran aquesta tardor. Uns episodis que, en principi, servirien per tancar la història, tal com va anunciar Paramount al seu dia.

Però allò que fins ara semblava oficial i confirmat, ja no ho és tant. Inicialment, Paramount va informar que Yellowstone finalitzaria amb la segona part de la temporada 5, i també es va fer públic que s’havia encarregat una nova sèrie, que seria una seqüela directa de la història dels Dutton, en la qual participarien alguns dels actors de la sèrie original.

Ara, Puck, el mitjà especialitzat de Hollywood que va ser el primer a parlar dels problemes en la producció de la sèrie, ha avançat que aquesta seqüela serà finalment una sisena temporada de Yellowstone.

Les fonts citades assenyalen que els acords encara no estan tancats, però la intenció és que la història continuï amb la mateixa marca més enllà de la temporada 5B, que acomiadarà el seu protagonista original, el Dutton de Kevin Costner.

En concret, Kelly Reilly i Cole Hauser són els actors que estarien negociant la renovació dels contractes per reprendre els seus papers en aquesta suposada sisena temporada. Reilly interpreta Beth Dutton, la filla de John Dutton, mentre que Hauser dona vida al capatàs del ranxo, Rip Wheeler, que ha estat sota la protecció de John Dutton des de petit.