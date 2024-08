Preparant el retorn

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Apple la volia. I sembla que, finalment, Ted Lasso, una de les sèries més populars de la seva plataforma, tindrà una quarta temporada. Segons informa Deadline, Warner Bros ja es troba a les fases finals de les negociacions i tot va ben encaminat. De fet, per a aquesta nova entrega ja hi ha diversos actors confirmats i s’espera que altres membres essencials del repartiment també renovin el contracte.

De moment, i segons el mitjà especialitzat, la quarta temporada comptarà amb Hannah Waddingham, que interpreta la propietària de l’AFC Richmond; Brett Goldstein, en el paper de Roy Kent, i Jeremy Swift, que es posa a la pell de Leslie Higgins, director d’operacions de futbol.

Jason Sudeikis i Brendan Hunt, els dos actors principals i creadors de la sèrie, també podrien formar part de l’elenc de la nova tanda de capítols. Deadline afirma que el contracte que van signar per a la gravació de la sèrie ha expirat i que ara s’estan negociant noves condicions per al d’aquesta nova temporada. Juno Temple (l’actriu que dona vida a Keeley Jones) també hi podria ser present.

La confirmació de tres personatges clau a la sèrie, així com la possible incorporació de Sudeikis i Hunt, demostra que la llum verda per a aquesta quarta temporada està més a prop que mai. De moment, això sí, tant Apple com Warner Bros no s’han pronunciat oficialment sobre la qüestió.

No és clar, a més, quin serà el rumb de la trama a partir d’ara, tenint en compte que l’objectiu de la sèrie era relatar la història en un total de tres lliuraments. Jason Sudeikis, de fet, va explicar que un dels motius pels quals va abandonar Ted Lasso era perquè la ficció es grava al Regne Unit i la seva família resideix als Estats Units.