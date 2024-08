Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Potser part de la teva estabilitat depèn d'una altra persona o un benefactor d'algun tipus. Comparteixes recursos amb algú més, i això et fa sentir inseguretat en haver d'anar-te'n pel teu compte. Aquesta àrea de recursos compartits es troba força inestable en aquest moment, i és probable que hi hagi fluctuacions inesperades en diferents aspectes de la teva vida.

Taure

És probable que estiguis passant per una etapa dramàtica en aquest moment en què descobreixes formes completament noves i diferents de veure el món. Gravites cap a allò singular i estrafolari. Les persones i els llocs elèctrics, eclèctics i erràtics t'atreuen. Desitges explorar el món i tots els seus habitants.

Bessons

Tingues més disciplina en la teva interacció amb els altres. La gent confiarà més en tu quan et vegi organització. Controla la teva tendència a rescabalar-te amb els altres, ja que hi ha un to guerrer al dia.

Cranc

Hauràs d'anar amb compte amb qui comparteixes les coses avui. Hi ha una mica de restricció en aquest moment al teu cercle d'amics. Sentiràs que encara que coneixes moltes persones, n'hi ha molt poques a les que veritablement pots considerar amics. No t'exigeixis gaire. L'energia astral en joc avui demana que tinguis intimitat amb menys persones.

Lleó

Tracta de no tenir expectatives per avui. Si no tens expectatives amb alguna cosa, mai no sentiràs decepció. Et resultarà més fàcil seguir el flux i les corbes del camí no us desconcertaran. L'energia celestial en joc posa més èmfasi en temes intensos que tenen a veure amb la vida, la mort i la regeneració.

Verge

Sigues més realista sobre la manera com condueixes la teva llar. Potser necessiteu diagramar una estructura que funcioni per a les necessitats i resistències de tots els involucrats. Els valors i les finances podrien entrar en joc, i hi trobaràs molta sensibilitat. Aprofiteu les emocions poderoses causades per la configuració celestial d'avui.

Balança

T'adonaràs que estàs cada cop més a prop de les teves amistats i relacions íntimes. La clau per a tu ara és adonar-te de la teva energia i assegurar-te que ningú no s'aprofita de tu. Organitza la manera com fas les coses, i assegura't que els teus socis compleixin amb la seva part. L'energia astral d'avui et demana que tinguis cura del teu costat emocional.

Escorpí

Domina les teves despeses avui ja que et trobaràs en un estat mental més saludable si enfoques les finances de manera més conservadora. La seguretat vindrà quan deixis de gastar en frivolitats. Pressuposta els teus recursos – tant financers com emocionals. L'energia astral en joc d'aquest dia et demana que tre

Sagitari

Potser sentis limitacions a la teva carrera a causa de la configuració planetària actual. Podria ser que algú t'estigui retenint. Les teves emocions s'estan transformant en aquest moment, i la teva actitud agressiva t'ajuda a superar el sentiment de restricció que sents a la teva carrera. Aquest és el moment d'invertir més de la teva energia en la manera com vols veure't al món.

Capricornio

Pots tenir extrema concentració a la teva feina, i posar-te emocional sobre la teva vida quotidiana. L'energia d'avui afegeix a l'equació la teva vida domèstica, i potser necessites considerar com la teva feina està afectant aquesta part de la teva vida. Més que segur que descobreixis que en realitat es poden complementar aplicant les lliçons que vas aprendre d'una a les circumstàncies de l'altra.

Aquari

Canvis inesperats a l'àrea romàntica et tindran malament portar. Quan sentis el sabor de la meravellosa màgia de la qual ets capaç amb un altre, és probable que desenvolupis una forta addicció cap a això que resultarà difícil de trencar. L'energia astral d'avui us posarà emocional respecte a aquesta àrea de la vostra vida i us encoratja a prendre més riscos.

Peixos

Hi ha un instint de pertinença natural en tu que et fa gravitar cap a casa teva. Com un colom missatger que va ser deixat anar a 5000 milles del seu lloc d'origen, saps exactament el camí que has de prendre per tornar al teu niu de la manera més eficient i directa possible. L'alineació celestial d'avui us farà sentir sorprenentment sentimental respecte a la vostra situació domèstica.