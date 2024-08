‘Rapa’, recta final

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Rapa, la sèrie creada per Fran Araújo i Pepe Coira per a Movistar Plus+, estrenarà el pròxim 12 de setembre la tercera i última temporada. Javier Cámara i Mónica López continuen al capdavant del repartiment d’aquest drama rural.

Produïda en col·laboració amb Portocabo, la sèrie s’estrenarà amb un doble episodi i continuarà amb l’emissió d’un episodi setmanal fins a completar els sis que conformen aquesta darrera tanda. La ficció també es presentarà en el Festival de Vitòria (FesTVal), on rebrà el guardó a millor sèrie de la temporada.

Ja en el primer capítol es pot comprovar com la malaltia de Tomás ha avançat i, tot que Maite voldria estar més present en aquesta difícil etapa, es veu implicada en un cas de segrest que afecta una coneguda i conflictiva família de la zona.

Tomás també ha de canviar les seves prioritats quan es troba amb un succés imprevist: un vell amic seu és acusat d’assassinat. Convençut que és innocent, s’endinsa a l’entorn de les drassanes de Ferrol per demostrar-ho, sabent que potser aquesta és la seva última investigació.

Movistar Plus+ té disponibles a la plataforma les dues temporades anteriors, de sis capítols cadascuna. Al costat de Cámara i López, en els papers de Tomás i Maite, respectivament, tornen Darío Loureiro (Tacho) o Adrián Ríos (Bolaño). Hi ha, així mateix, nous fitxatges per a la tercera temporada, com Cristina Castaño, Mercè Sampietro, Sheyla Fariña, Xosé Manuel Esperante, Miguel de Lira, Diego Anido i Aida Oset, entre altres.

Creada per Pepe Coira i Fran Araújo, en aquesta última entrega torna a la direcció Jorge Coira, que es va encarregar de la primera, i a més un episodi està dirigit per Cámara. Com en les altres dues temporades, el rodatge s’ha dut a terme en diverses localitats gallegues, com el Ferrol, Narón, Valdoviño, Xove, Pontedeume o Miño.