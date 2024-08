Adeu a ‘The Acolyte’

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Lucasfilm i Disney+ han decidit cancel·lar de cop i volta The Acolyte, la sèrie de l’univers Star Wars protagonitzada per Amandla Stenberg i Lee Jung-jae, que ni tan sols tindrà una segona temporada en la plataforma.

Així ho ha avançat Deadline, que explica que amb prou feines un mes després de llançar-se el vuitè i últim capítol de la primera temporada, el gegant audiovisual ha decidit no continuar amb la història, que quedarà per tant oberta després del comiat.

El motiu, tot i que les plataformes insisteixin a parlar en altres termes, és el de sempre: les audiències no han estat les esperades. És cert que la proposta va debutar molt bé en els rànquings de Nielsen, com tots els productes amb el segell galàctic, però va anar perdent seguiment i va sortir del Top-10 ja en el tercer episodi, no tornant a entrar-hi fins al capítol final, que a més es calcula que és el menys vist de totes les produccions de la saga.

En tractar-se d’una ficció d’alt nivell, i per tant molt costosa, The Acolyte no ha assolit el llistó de Disney per ser renovada. El seu showrunner, Leslye Headland, havia declarat recentment que ja havia presentat les seves idees i línies mestres de per on continuaria la història. Però no podrà dur-les a terme.

La producció mantenia una bona valoració per als crítics i especialistes, però havia dividit als fans de Star Wars. El que la feia especial era precisament el que molts no toleraven: per primera vegada, una producció audiovisual de la saga mostrava les ombres dels Jedi. Sempre presentats com a infal·libles, s’atrevia a demostrar els seus errors i fins i tot a apuntar a la seva corrupció. Així, el que per a la crítica havia estat una alenada d’aire fresc en l’univers ultraexplotat de Star Wars, per als fans més acèrrims ha estat gairebé un insult.