Un clàssic de la ‘sitcom’

Mentre el reboot de The Office va agafant forma –aquesta vegada traslladant l’acció a la redacció d’un diari–, la mítica sitcom continua sumant adaptacions arreu del món. La més recent és la versió australiana, que Amazon Pime Video estrenarà el pròxim 18 d’octubre, tal com ha informat la plataforma i han recollit diversos mitjans especialitzats. El servei de streaming ha acompanyat la data de llançament amb la primera imatge de la protagonista, Hannah Howard, interpretada per l’actriu Felicity Ward.

Howard, primera protagonista femenina de la franquícia, és la directora general de l’empresa d’embalatge Flinley Craddick. Segons la sinopsi oficial, un dia l’oficina central li comunica que tancaran la sucursal i obligaran tots els empleats a treballar des de casa. Davant d’aquesta situació, Hannah es posa en mode supervivència, fent promeses que no pot complir per mantenir unida la família laboral. Els treballadors de Flinley Craddick han de suportar els extravagants plans de Hannah mentre treballen per aconseguir els objectius impossibles que els han fixat.

La versió australiana de The Office és la tretzena fins a la data de la sèrie, que també ha tingut adaptacions en països com el Canadà, França, Alemanya, Suècia, Israel i Sud-àfrica, entre d’altres. No obstant això, les dues versions més conegudes són la britànica i la dels Estats Units.

La primera és l’original, la que va encapçalar Ricky Gervais durant les dues temporades que va durar (2001-2003). I la segona, probablement la més exitosa de totes. De fet, les seves nou temporades (2005-2014 a NBC) continuen sumant seguidors i milions de reproduccions en streaming per tot el món.

Ara, la versió australiana buscarà trobar el seu públic. Amb vuit capítols, ha estat desenvolupada per Julie De Fina i Jackie van Beek, que també encapçalen la producció executiva al costat de Kylie Washington.