Temps de resistència

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ciudad de Dios: la lucha no para, la sèrie que dona continuïtat a la guardonada pel·lícula brasilera de 2002, arriba demà a la petita pantalla amb la missió de trobar un equilibri entre l’extrema violència del narcotràfic i el potencial humà i social dels habitants de les faveles. Més de dues dècades després que el film atragués l’atenció de milers d’espectadors sobre la qüestió de les lluites a la perifèria de Rio de Janeiro, HBO i la productora O2 Films ressusciten l’estètica i alguns dels personatges per parlar d’una nova realitat.

“Els personatges que van sobreviure a la pel·lícula han tornat ara”, fa broma Fernando Meirelles, director del llargmetratge i ara productor de la sèrie, durant una entrevista amb EFE. Els narcotraficants segueixen allà, igual de violents i a punt per a prémer el gallet, així com els polítics corruptes, amb els seus sobres de diners i la set de poder. A més, han aparegut nous actors com les milícies, els grups d’antics policies que ara es disputen el control de les faveles amb els narcotraficants.

“Abans el crim duia ganivet, ara porta metralladora”, relata en el primer capítol el fotoperiodista de successos Buscapé, narrador tant de la pel·lícula com de la sèrie, i interpretat per Alexandre Rodrigues. I en els primers capítols de ritme trepidant, efectivament, els trets de metralladora no falten quan un antic traficant acabat de sortir de presó comença a lluitar contra el seu antic patró per controlar el negoci.

Però, en un context en el qual proliferen les sèries sobre narcotraficants llatinoamericans, Ciudad de Dios vol fer un pas més enllà; no quedar-se en el bany de sang, sinó mostrar aquesta vegada el punt de vista dels habitants de la favela. “Mostrem com en les comunitats està sorgint el moviment negre i com els que abans eren víctimes s’estan convertint en protagonistes i començant a canviar la societat”, explica Meirelles.

Entre tret i tret, hi ha centellejos del que diu el cineasta: el líder social Barbantinho vol presentar-se a regidor a l’ajuntament de Rio de Janeiro i el mateix Buscapé comença a preguntar-se si hauria de fotografiar menys truculència sensacionalista i més escenes de resistència per part dels veïns.

Així mateix, també reapareix el personatge de Berenice, una perruquera que torna a la favela després d’alguns anys d’absència i que està molt alerta per si al seu xicot se li ocorre fer malifetes.

La sèrie, dirigida pel cineasta brasiler Aly Muritiba, estarà disponible a Max, amb un nou capítol cada diumenge a la tarda fins a completar els sis que la componen.