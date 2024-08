Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Els propers dies seran fantàstics! L'alineació astral vol dir que tot el que tingui a veure amb la teva vida privada podria fer un nou gir. És possible que comencessis a realitzar noves accions per establir-te d'alguna manera. Pot ser que la teva vida romàntica s'estabilitzi o finalment et comprometràs a comprar una casa. És possible que les dues coses passin durant els propers dies!

Taure

Actualment passa un canvi d'influència celestial. Durant aquesta travessia, podeu esperar buscar cambreria i connexió amb altres persones. Ja no t'agrada estar sol tant temps. A més, t'has adonat que necessitaràs una petita ajuda a les ganes de canviar el món.

Bessons

Generalment sents atracció cap a persones entretingudes, creatives i atractives per les personalitats brillants. Al mateix temps, prefereixes fer un pas enrere i observar - la mosca proverbial a la paret - en comptes dinteractuar. Certament no hi ha res de dolent en això. Però l'energia astral d'avui t'ajudarà a pensar sobre aquesta qüestió: tendeixes a subestimar-te comparant-te amb aquest tipus de persones?

Cranc

Amb l'energia astral d'aquest dia, sentireu la urgència d'apropar-vos a les persones que us envolten i conèixer-les a un nivell més íntim. També sentiràs ganes de parlar sobre coses que usualment tu, els teus éssers estimats, amistats i fins i tot companys de feina senten com una cosa temoroses. Encara que et resultarà una mica difícil, aprendràs com coordinar millor les teves idees amb les teves emocions.

Lleó

Les persones semblaran demostrar una manca total de respecte per tu en aquest dia segons lenergia astral en joc. Per exemple, en les teves relacions amb la teva família, et sentiràs com si ningú no respongués prou ràpid a les teves ordres. Hauries de tractar de pensar sobre el perquè.

Verge

El moviment dels cossos astrals induirà un tipus diferent dactivitat a la teva persona en aquest moment. L'energia planetària us farà treballar en l'expressió de les vostres emocions, i us empenyerà a pensar en les coses abans d'actuar. Per tant, aquest període és un bon senyal, ja que generalment tens una tendència a ser particularment impulsiu/a en actuar amb les teves emocions.

Balança

Si fossis un professor universitari, avui seria el dia que perdries les teves anotacions abans d'entrar a classes, i acabaries davant d'una audiència de dues-centes persones amb res com a ajuda, més que la memòria... Amb l'energia astral d'avui, seria una bona idea aprendre a com improvisar, especialment si sents distracció.

Escorpí

Obligar-te a comunicar-te amb certs membres de la teva família de vegades et semblarà una mica ridícul, però també t'has d'adonar que és fonamental mantenir la pau. Avui tindràs la impressió que certes persones simplement no t'escolten. També et preguntaràs si la tranquil·litat mental val la pena tot aquest conflicte. Això és degut a les energies planetàries turbulentes en funcionament. No importa; demà les coses estaran millor.

Sagitari

Encara que no la necessiteu, l'energia d'avui us donarà introspectiva. Les teves emocions se sentiran encara més fortes, especialment quan parlis sobre els teus sentiments o la teva vida personal. No obstant, sentiràs menys disgust si simplement no en parles amb els altres. Pren-te el teu temps per estar sol, perquè els aspectes subtils del teu món interior possiblement necessitin silenci per expressar-se.

Capricornio

Avui estaràs una mica pensatiu a causa de l'energia celestial en joc. Possiblement et sentiràs amb ganes de meditar i reflexionar sobre qualsevol cosa que aparegui al teu camí. Trobaràs certes persones especialment interessants i voldràs saber què les motiva. També perdràs molt del teu valuós temps tractant de vessar llum sobre certes motivacions i comportaments. Intenta no sobrepassar-te en aquestes anàlisis – encara tens moltes altres coses pràctiques que necessiten la teva atenció.

Aquari

El principal gir celestial que té lloc avui afecta particularment. Els cossos astrals es re-alineen per atorgar-te energia extra. Actualment tens el compromís de canviar la teva vida i pots esperar un període d'un mes extremadament favorable. No dubtis a rebutjar els vells hàbits i prendre'n de nous; tots els signes indiquen que és el moment apropiat per fer-ho.

Peixos

La configuració celestial en pot fer un dia de prova. L'energia astral alliberarà una gran quantitat de masculinitat que no es pot manejar fàcilment en un nivell conscient. Potser no és simple bregar amb tota aquesta energia agressiva. Però per altra banda, aquest aspecte et permetrà relacionar-te millor amb aquest costat masculí del teu caràcter.