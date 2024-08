Fitxatge estrella

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La reconeguda actriu Anya Taylor-Joy protagonitzarà How to kill your family (Com matar la teva família), la nova sèrie de suspens de Netflix, que al seu torn està inspirada en la novel·la homònima de l’escriptora britànica Bella Mackie.

La intèrpret “està a punt d’ensenyar al món Com matar a la teva família, o almenys revelarà alguns consells i trucs per fer-ho possible”, acaba d’anunciar la plataforma de streaming a través d’un comunicat.

Taylor-Joy, nascuda a Florida però criada entre Buenos Aires i Londres, interpretarà Grace Bernard, la protagonista d’aquesta ficció de vuit episodis que encara no té data d’estrena. L’actriu va saltar a la fama l’any 2020 gràcies a la minisèrie Gambito de Dama, també a Netflix, que va convertir-se ràpidament en tot un fenomen mundial i va despertar autèntica passió pels escacs.

Ara la podrem veure en un registre completament diferent. “Crec que és la persona més adequada per interpretar Grace. Sovint penso que ella l’entén millor que jo”, ha celebrat Mackie –autora d’aquesta novel·la que des del seu llançament l’any 2021 ha venut més d’1,2 milions d’exemplars–, tot just saber-se que Taylor-Joy assumiria el paper protagonista.

La sèrie seguirà la vida de Grace, qui té una família complicada: el seu pare és Simon Artemis, un multimilionari despietat que va abandonar esposa i filla a la seva sort. Quan la mare mor, i Grace és rebutjada per les persones que haurien d’estimar-la, decideix matar la seva extensa i distanciada família “a través de mitjans morbosament creatius”, detalla la sinopsi oficial.

A poc a poc, la protagonista “s’obre camí cap a la venjança i una herència considerable. Però la seva missió l’allunya del que realment necessita”, s’afegeix des de Netflix, que encara no ha revelat la resta de fitxatges que compondran aquesta nova sèrie de la plataforma.