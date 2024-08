Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

ANTÒNIES DARKNESS

Antònies Darkness és un grup musical d’Andorra. Es va formar durant el mes d’octubre de l’any 2018 a Canillo. Formen part del claustre de l’Escola de Maternal i Primera Ensenyança de Canillo, i el seu nom és un joc de paraules en homenatge a la directora del centre, la senyora Antònia Darnés. Hora: 20 h. Poble d’Arinsal. La Massana.

VISITA

‘VALL DEL MADRIU-PERAFITA-CLAROR, PATRIMONI DE LA HUMANITAT. PATRIMONI DE TOTS’

Amb motiu del 20è aniversari de la declaració de la vall del Madriu-Perafita-Claror com a Patrimoni Mundial de la Unesco us convidem a la visita guiada a l’exposició fotogràfica a l’aire lliure a càrrec dels autors principals: Jaume Riba i Àlex Tena. Hora: 19 h. Plaça de la Germandat. Sant Julià de Lòria.

VISITA AL CASTELL DE FOIX

Visita al Castell de Foix, emmarcada dins del programa d’activitats d’estiu per a la gent gran d’Encamp. Sortida amb bus des de la parada de la plaça de Sant Miquel. Hora: 8 h.

MÚSICA

TRIBUT A ELVIS PRESLEY

Ritmes capital musical white line fever. Tribut a Elvis Presley. Hora: 19.30 h. Avinguda Meritxell. Andorra la Vella.

ECSTATIC SOUL VOL.2

INAD, Laia i Mayra ens portaran en un viatge musical per l’ànima i el cos, seguint els preceptes de l’Ecstatic Dance: No conversem, ballem descalços, ballem com som, pràctiquem el no judici. Hora: 19.30 h. Església de Sant Crsitòfol d’Anyós. La Massana.

MANUEL FERNÁNDEZ

Tornen, un estiu més, els tradicionals Vespres d’estiu a Sant Miquel, amb l’aposta pel talent local. Hora: 19 h. Plaça de Sant Miquel. Encamp.

CINEMA

‘SUPER MARIO BROS. LA PEL·LÍCULA’

Gaudeix de la pel·lícula Super Mario Bros. La pel·lícula i completa l’experiència tastasnt propostes de cuina de carrer i escoltant la música de DJ Jhn Holt. Hora: 20.30 h. Prat del Roure. Escaldes-Engordany.