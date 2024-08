Antologia del crim

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez, sèrie basada en fets reals que compta entre els seus protagonistes amb Javier Bardem, arribarà a Netflix el 19 de setembre. Es tracta del nou lliurament d’un conjunt de produccions sobre assassins en sèrie de Ryan Murphy i Ian Brennan, que va començar amb Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer. Aquesta temporada 2 portarà a la petita pantalla el cas de dos germans que van matar els seus pares.

Un tràiler difós per la plataforma, de prop d’un minut de durada, presenta la ficció a través de rètols que posen en context l’espectador. Dues persones armades amb un rifle caminen cap a una gran mansió acompanyats per una música tensa i el so d’una respiració agitada que construeixen un avanç asfixiant.

L’agost de 1989, els germans Menendez van assassinar els seus pares sota el pretext que havien abusat d’ells de manera física, psíquica i sexual durant la seva joventut. No obstant això, l’acusació va assegurar que es tractava d’una qüestió d’herència, ja que José i Kitty Menendez, els progenitors, posseïen una gran fortuna. Els dos germans van ser condemnats el 1996 per aquest crim. Mentre la fiscalia va al·legar que buscaven heretar la fortuna familiar, els germans van afirmar –i continuen afirmant-ho avui dia, mentre compleixen cadena perpètua sense possibilitat de llibertat condicional– que els seus actes es van deure a la por que sentien després de tota una vida d’abusos físics, emocionals i sexuals a les mans dels seus pares. Nicholas Alexander i Chavez Cooper Koch interpreten els germans parricides, Javier Bardem es posa en la pell de José Menendez i Chloë Sevigny en la de la mare. Completen el repartiment principal Nathan Lane i Leslie Abramson.