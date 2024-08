Un clàssic de terror

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El gènere de terror està vivint una nova era daurada després de la pandèmia gràcies a productes originals com Barbarian, X, Pearl, Longlegs i tantes altres produccions que estan tenint molt bona rebuda entre crítica i públic. Però també hi ha lloc per als clàssics i Ghostface, Leatherface, Chucky i fins i tot Jason Voorhees estan rebent els seus propis projectes per seguir expandint les sagues amb un enfocament contemporani i adaptat a la Hollywood actual.

Amazon no vol quedar enrere en aquest gènere i després de conquerir la fantasia amb productes com Los anillos de poder i La rueda del tiempo anuncia una nova sèrie de Poltergeist, el clàssic de terror del difunt Tobe Hooper i Steven Spielberg.

Des de Variety confirmen que la prestigiosa productora cinematogràfica ja té en marxa una sèrie de Poltergeist per seguir aprofundint en els fantasmes i misteris planejats per Hooper i Spielberg el 1982.

El film original va donar peu a més seqüeles i un remake que no va tenir gaire sort pel 2015, però Kalinda Vazquez (Star Trek: Discovery, Prison Break) i Robbie Thompson (Supernatural), showrunners d’aquesta nova ficció seriada, solucionaran això creant un producte que sigui fidel al material original i serveixi com a expansió del fenomen de terror. Amblin Television, de Steven Spielberg, també produirà l’obra establint un “control de qualitat” sobre el producte i garantir-ne les relacions i connexions amb el llargmetratge dels vuitanta.

De moment, més enllà dels seus creatius i la intenció d’establir llaços amb la saga original, se sap poc d’aquesta nova sèrie de Poltergeist. La pel·lícula estrenada el 1982 seguia la història d’”una família americana de classe mitjana que es trasllada a viure a un barri idíl·lic, però a la casa comencen a succeir coses estranyes, fenòmens paranormals per als quals no hi ha explicació possible”.