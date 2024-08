Fi a ‘My Lady Jane’

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El 27 de juny passat, enmig de l’onada d’èxit de la tercera temporada de Los Bridgerton, Prime Video va estrenar la seva sèrie d’època i fantasia My Lady Jane. Tot i això, gairebé dos mesos més tard, la plataforma de streaming ha decidit no donar llum verda a una segona temporada de la sèrie protagonitzada per Emily Bader i Edward Bluemel.

Tal com recull Deadline, Prime Video ha decidit no seguir amb la història creada per Gemma Burgess a partir de les novel·les homònimes de Brodi Ashton, Cynthia Hand i Jodi Meadows, després que s’estrenés la primera temporada, de vuit episodis, amb escassa promoció. Tant va ser així, que amb la seva audiència no n’hi ha hagut prou per augmentar-la al rànquing de les deu millors ficcions originals de Prime Video ni tan sols en la seva setmana d’estrena, cosa que hauria condemnat el seu futur.

Amb Bader i Bluemel als papers principals de Jane Grey i Guildford Dudley, la primera i ara única temporada va concloure amb un punt final per a la parella, encara que deixava molts fils solts a la seva trama política en què recolzar-se per desenvolupar una hipotètica segona temporada. Una continuació que, per desgràcia, no veurà la llum malgrat la bona acollida i les crítiques positives entre el públic que havia pogut gaudir-ne fins ara.

My Lady Jane fa una volta de rosca a la història de Lady Jane Grey, una de les monarques amb el regnat més curt de la història d’Anglaterra, fins al punt que va ser anomenada com la Reina dels Nou Dies. En aquesta ficció, amb tocs de fantasia i molt d’humor, a més d’intrigues palatines, prima especialment la química entre els protagonistes, cosa que a molts els podria recordar Los Bridgerton. Un còctel d’ingredients que no ha estat suficient per atraure l’atenció del públic en plena època estival i assegurar-se una segona temporada.