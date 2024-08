Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La temporada 2 d’Andor s’ha fet pregar molt, però després d’una llarga espera ja tenim novetats fresques del projecte de Diego Luna que expandeix el lore de Rogue One, l’exitosa preqüela de la trilogia original de Star Wars que relatava com la Rebel·lió es va fer amb els plànols de l’Estrella de la Mort, enllaçant amb la tensa i fosca persecució de Darth Vader i l’Imperi sobre la princesa Leia. Amb aquests nous episodis fixats per al 2025 a la plataforma Disney+, el protagonista de la ficció confirma que aquesta nova temporada canviarà per sempre aquest aplaudit film del 2016.

En una entrevista per a Entertainment Weekly, Diego Luna va assegurar que els nous episodis seran clau per veure Rogue One d’una manera diferent, gràcies sobretot a la incorporació de K-2SO, un dels components d’aquell esquadró suïcida que va aconseguir fer-se amb els plànols esmentats de l’Estrella de la Mort: “Crec que la gent que vegi Rogue One, després de veure la temporada 2, veurà una pel·lícula diferent”, comentava l’actor.

“Tot tindrà un significat diferent sabent el que va haver de passar perquè [K-2SO d’Alan Tudyk] hi fos. Et farà presenciar el viatge de Rogue One d’una manera diferent, crec. I no només amb K-2, sinó amb molts altres personatges. Crec que serà realment genial”.

Els nous episodis d’Andor seran els últims i enllaçaran directament els esdeveniments vistos a Rogue One, servint com a preqüela de la preqüela (si és que això té sentit), aportant més context, com indica Luna, a la relació d’alguns dels personatges del film de Gareth Edwards. Sabem que la sèrie, a més, portarà de tornada alguns personatges d’aquell spin-off per donar-los més profunditat i recorregut, per la qual cosa veurem sorpreses inesperades dins l’univers Star Wars. Diego Luna, protagonista d’Andor, assegura que la segona temporada de la seva sèrie canviarà per sempre Rogue One.