‘El pacificador’ (II)

La primera temporada d’El Pacificador va arribar en el pitjor dels moments entre els últims cops de cua de vida de l’Snyderverse. James Gunn va escriure i va planificar aquesta ficció dins d’aquest univers de DC, mantenint la Lliga de la Justícia clàssica i diverses referències i connexions amb projectes passats capitanejats per Zack Snyder i la seva ambiciosa obra. No obstant això, el reinici del bloc de superherois de Warner Bros ho va canviar absolutament tot i l’exresponsable dels Guardians de la Galàxia a Marvel Studios va haver de reescriure la segona temporada d’aquesta sèrie protagonitzada per John Cena perquè encaixés dins del reinici, deixant de banda diversos aspectes dels primers episodis. Si bé la temporada 2 encara és un misteri en molts aspectes, s’acaba de revelar la data d’estrena a Max.

En una entrevista per a The Direct, en el marc de l’estrena de Jackpot!, la nova pel·lícula de John Cena per a Amazon Prime Video després de l’èxit de Ricky Stanicky, l’exlluitador de la WWE va assegurar que la temporada 2 de El Pacificador s’estrenarà el 2025, reafirmant el que James Gunn va comentar en el passat pel que fa al llançament de la sèrie: “Tinc esperances a dir que l’any que ve... I aquesta és l’única pregunta de Pacificador que puc respondre”, deia l’actor.

Gunn, màxim responsable d’aquesta sèrie i del reinici de DC juntament amb Peter Safran, va avançar que els nous episodis del seu particular superheroi estarien disponibles després de l’estrena de Superman a cinemes, que està fixada per a l’11 de juliol de l’any que ve. Això significa que la temporada 2 Peacemaker arribaria passat estiu a Max tenint en compte les declaracions de sengles estrelles de Hollywood.

Encara que no es digui cap data exacta i concreta, sí que es garanteix, pràcticament, que El Pacificador tornarà l’any que ve amb nous episodis, canvis i novetats.