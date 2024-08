Les claus de ‘The Bear’

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

The Bear torna a rugir a Espanya. Gairebé dos mesos després de la seva arribada als Estats Units, la tercera temporada de la sèrie de FX va aterrar a Disney+ fa dos dies, i per conèixer totes les claus d’aquests nous episodis hem tingut l’oportunitat de participar en una roda de premsa virtual amb l’elenc.

“La tercera temporada arrenca poc després del final de la segona”, assegura Ebon Moss-Bachrach, que torna a ficar-se a la pell de Richie. En aquesta ocasió, el cosí va un pas més enllà, igual que la resta dels companys, que pretenen convertir el restaurant que dona nom a la sèrie en un lloc de referència. “Richie ha descobert una forma més evolucionada de ser, i això li fa veure un camí per seguir. No obstant, una cosa és entreveure aquesta via i una altra és recórrer-la”.

Per part seva, Carmy també tindrà els seus propis desafiaments més enllà del reconeixement de la comunitat gastronòmica. “Surt de la cambra frigorífica i després fa el mateix de sempre: s’enterra a la feina i tracta de desafiar-se a si mateix i, en fer-ho, també desafia els que estan al seu voltant”, apunta Jeremy Allen White, que, de passada, rebutja amb un lapidari “no” qualsevol tipus de relació amorosa amb Syd. No obstant, el que sí que veurem entre els dos personatges serà una unió més horitzontal en el pla laboral. “Sydney ha admirat Carmy, però ara ha de fer negocis amb ell, i és una cosa molt més caòtica del que podria haver imaginat abans de començar a treballar junts”, reconeix Ayo Edebiri. “Carmy no és la persona més comunicativa, però de tant en tant té un gest notable per comunicar-se amb la resta de la gent de la cuina. Aquesta és la seva manera d’acostar-s’hi. Tot i així, la gent no sempre està preparada i no saben què està passant exactament”, afegeix White. A més de desenvolupar les relacions entre els personatges, la tercera temporada també furgarà més profund en cadascun d’ells.