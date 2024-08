Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

ESQUELLA WALKING MUSIC FESTIVAL

La vall d’Incles rep la 9a edició del consolidat festival Esquella Walking Music Festival. Hora: 17 h. Vall d’Incles. Canillo.

ACTIVITATS INTANTILS

POSTALS DE CIRC

Les famílies es deixaran portar pel magnífic món i la màgia del circ creant postals al voltant d’aquesta temàtica i recreant l’espai d’espectacle en diferents dimensions. El taller estarà inspirat en l’obra Arlequí de Ramon Casas, i farà que les famílies se sorprenguin amb l’univers del circ. Hora: 11.30, 12.30, 16 i 17 h. Museu Carmen Thyssen. Escaldes-Engordany.

MÚSICA

VIBRAND MUSIC

Gaudeix de les millors vistes i deixa’t portar per la música a ritme de funky, rock, swing, jazz i soul! Hora: 15 h. Borda del Pi. Canillo.

CONCERT D’ORGUE & QUARTET DE SAXÒFONS

Concert amb Ignacio Ribas & Efrem Roca & Sax Fest. Hora: 21.30 h. Església parroquial de Sant Iscle i Santa Victòria. La Massana.

VISITA

L’ANTON FITER I ROSSELL ESPERA UNA VISITA

El doctor Anton Fiter i Rossell, veguer episcopal i autor del cèlebre Manual Digest, espera amb ànsia la visita d’un antic company d’estudis de la Universitat d’Osca. Hora: 18 h. Andorra la Vella.

FESTES I TRADICIONS

FESTA MAJOR D’ARINSAL

Concerts, activitats infantils, hamburguesada popular, missa solemne... Poble d’Arinsal. La Massana.

ITINERARI

ITINERARI PER LA VALL D’ENCLAR

Deixeu-vos acompanyar per un guia ecoturístic per explorar la vall d’Enclar, que conté una rica història i uns paisatges naturals espectaculars. Hi trobareu restes arqueològiques i podreu apreciar unes vistes panoràmiques inoblidables. Hora: 9.30. Sortida de l’Oficina de Turisme, trasllat a Santa Coloma en bus privat. Andorra la Vella.