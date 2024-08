Terror satànic

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El teaser de la nova sèrie Hysteria ofereix una primera ullada a la nova comèdia de terror protagonitzada per Julie Bowen, coneguda pel seu paper a Modern Family, i Bruce Campbell, l’actor icònic de la franquícia Evil Dead. La sèrie se submergeix en un projecte que reviu el satanic panic dels anys 80, un fenomen cultural marcat per la por a l’ocultisme als Estats Units.

La sèrie Hysteria s’estrenarà el proper 18 d’octubre a la plataforma Peacock, amb la totalitat dels vuit episodis disponibles immediatament. A més, la sèrie debutarà simultàniament a USA Network i SYFY, on s’emetran nous episodis cada divendres. Pel que fa al tràiler, transporta a un tranquil poble nord-americà dels anys 80, on regna la calma i els veïns se saluden cordialment.

Tot i això, la tranquil·litat es trenca quan el personatge de Julie Bowen escolta Heaven Is a Place on Earth, de Belinda Carlisle, a la cuina, i és testimoni d’un estrany fenomen: els llums parpellegen i el seu entorn tremola. L’escena culmina amb un inquietant reflex demoníac al mirall, al més pur estil Evil Dead, insinuant la barreja d’horror i comèdia que promet definir Hysteria.

La trama gira al voltant de la desaparició d’un popular mariscal de camp durant l’apogeu del satanic panic. Enmig de la histèria col·lectiva, una banda de heavy metal conformada per inadaptats veu una oportunitat per fer-se passar per una banda satànica i guanyar notorietat. Tot i això, el que comença com una broma es torna mortal quan una sèrie d’assassinats, segrestos i esdeveniments sobrenaturals comencen a assenyalar els membres de la banda com els principals sospitosos, desencadenant una caça de bruixes que amenaça de destruir-los.

El repartiment compta amb actors destacats com Anna Camp, Emjay Anthony, Chiara Aurelia i Nikki Hahn, a més de Garret Dillahunt i Nolan North.