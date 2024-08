Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Hoy no importa cuánta limpieza, lavado u otras tareas tengas pensado hacer en la casa: no tienes motivación para hacer nada de ello. No seas tan estricto/a contigo mismo/a. Las tareas pueden esperar hasta otro día. Necesitas parar un poco para relajarte sin atarte a horarios. La energía astral de hoy hace hincapié en el descanso y la reflexión. Disfruta del tiempo libre.

Taure

Con el aspecto en juego, hoy podrías estar algo hipersensible al estado de ánimo de quienes te rodean. Tu pareja no tiene la intención de lastimarte o molestarte, de modo que no malinterpretes el tono de su voz. Trata de expresar tus preocupaciones si sientes molestia para evitar discutir todo el día. También, como tus sentidos están alterados, es probable que sientas que los demás te hablan con un tono de voz demasiado elevado.

Bessons

Tú y tu pareja tendrán que hacerla de anfitriones para visitantes inesperados en un futuro inmediato. Con la influencia planetaria de hoy, descubrirás que es tu trabajo invitar ciertos familiares o amigos a tu casa para una reunión anual. A pesar de que esto no forme parte de tu rutina usual, resultará divertido tener visitantes. De modo que no te preocupes o incurras en esfuerzos extras para preparar todo. Sólo relájate y disfruta la compañía.

Cranc

Siempre tratas de que todo salga a la perfección cuando organizas una reunión social, y coordinas cuidadosamente las reuniones familiares. Sin embargo, hoy puede que te topes con algunos problemas inesperados que complicarán las cosas. Deberás cambiar tu programa de acontecimientos o reacomodar la lista de invitados. Cualquiera que sea el detalle, te producirá una pequeña decepción, pero no afectará el entorno festivo de manera importante.

Lleó

Generalmente tienes una rutina en el manejo de tu vida familiar, pasando igual cantidad de tiempo con cada uno de tus seres queridos, haciéndote espacio para todos. Pero hoy la influencia planetaria podría estar creando un inconveniente en tus planes. Quizás debas cambiar tu cronograma, o tomar responsabilidades extras con ciertos familiares. Manejarás muy bien los cambios, así que lo mejor será que te adaptes a ellos cambios con buen humor.

Verge

Podrías encontrarte rodeado de niños, con la alineación celestial actual enfatizando los grupos. Quizás te visiten tus sobrinos y sobrinas mientras sus padres realizan diligencias. O tal vez tus propios hijos inviten amigos a tu casa. Te espera un día agitado, así que trata de que todos te ayuden en las tareas, incluyendo los más pequeños.

Balança

Ciertos acontecimientos recientes te dan un poco de nostalgia y te encontrarás recordando momentos felices de tu infancia. A veces te es difícil concentrarte en el presente. Con la configuración celestial actual, pensarás en las personas que te importan y tratarás de decidir cómo deberían encajar en tu vida. No tienes que tomarte grandes molestias, pero querrás encontrar una forma de expresar tu aprecio hacia ellos.

Escorpí

Estás deseando disfrutar de un rato tranquilo, quizás con tu pareja. Bien, hoy, con los planetas alineados como están, tus planes cambiarán con rapidez. Puede que algo surja de último momento y aunque te dé mucha flojera cumplir con las obligaciones sociales o familiares, en cuanto vayas, te darás cuenta de que te la estás pasando de maravilla.

Sagitari

La configuración planetaria actual podría presentar inconvenientes en tus planes venideros. Te enterarás que un ser querido no podrá visitarte como lo habían planeado. O tal vez tengas problemas en la confirmación de un vuelo o reservación de hotel. Trata de ser paciente con los cambios que aparezcan hoy y encuentra otra manera de concretar tus planes. Existe la manera de esquivar los obstáculos actuales.

Capricornio

Piensas que te has estado preparando para un importante acontecimiento, pero hoy se te presentarán algunos detalles extras. Con la configuración celestial, aparecerán preocupaciones inesperadas. Un familiar o amigo anunciará planes repentinos para visitarte, creando un trajín de preparaciones de tu parte. O podrías encontrarte repentinamente obligado/a a hacerla de anfitrión en una reunión familiar a pesar de que no lo habías planeado. No entres en pánico; todo saldrá bien.

Aquari

Hoy puede que te pidan que cumplas un rol inusual. Quizás tus familiares te pidan ayuda en algo inesperado con el futuro cercano. O tus compañeros de trabajo te pidan que organices una reunión en la oficina. Míralo como una oportunidad de divertirte, y muy pronto tendrás entusiasmo al respecto. Tu imaginación te ayudará a crear un gran momento para todos.

Peixos

Eres una criatura de hábitos, haces las cosas según un cronograma, tienes los mismos planes cada año. Pero con la energía celestial en juego hoy, te encontrarás con algunos cambios. Puede que tus seres queridos no puedan visitarte en el horario habitual, quizás debido a problemas de salud o financieros. Soporta los cambios porque un corte en la rutina podría ser menos desagradable de lo que imaginas.