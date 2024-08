Ser apicultor un dia

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

SER APICULTOR PER UN DIA

Gaudiu sent apicultors per un dia. Us proporcionarem tot l’equip i podreu conèixer de ben a prop com viuen les abelles, amb una explicació del procediment de recol·lecció de la mel. Hora: 10 h. Santa Coloma. Andorra la Vella.

MÚSICA

CAPITAL MUSIAL LADY HITS

Tribut a dives del pop-rock. Hora: 19.30 h. Avinguda Meritxell. Andorra la Vella.

ESPECTACLES

MÀGIA

Durant la nit de diumenge pots gaudir d’un sopar excepcional acompanyat per la màgia de Jorge Jaime, qui s’aproparà a les taules delectant-vos amb els seus jocs de màgia i endevinació. Hora: de 20 a 22 h. Blót. Canillo.

FESTES I TRADICIONS

FESTA MAJOR DE LA MASSANA

Concerts, activitats infantils, hamburguesada popular, missa solemne... Poble de la Massana.

FESTA MAJOR D’ENCAMP

Torna la Festa Major d’Encamp amb un programa d’activitats variat i emocionant perquè tothom pugui gaudir al màxim d’aquest esdeveniment tan esperat! Poble d’Encamp.

FIRES I MERCATS

MERCAT ARTESANAL ORDINO

Les parades estan ubicades al nucli de la població i ofereixen als visitants diferents tipus de productes, sempre de caràcter artesanal. Poble d’Ordino.

EXPOSICIONS

‘ARTCAMP ANDORRA. COLORS PER AL PLANETA’

L’ArtCamp Andorra. Colors per al planeta és una trobada d’artistes pintors de diferents països que cada dos anys, des del 2008, es troben a Andorra. En aquesta edició de l’exposició itinerant es mostren les obres de la col·lecció de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO de l’edició 2021 de l’ArtCamp. Biblioteca Comunal. La Massana.

‘DISSENYS HABITATS’

Proposa una ressonància entre els treballs de dos grans fotògrafs, Helena Almeida (Lisboa, 1934-Sintra, 2018) i Chema Madoz (Madrid, 1958), mostrant alguns elements clau dels seus processos creatius. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 26 d’octubre.