Aries

L'alineació d'avui indica que sentireu atracció a passar temps a l'aire lliure. Encara que el temps estigui fred, voldreu respirar una mica d'aire pur. Pren una bonica caminada i desconnecta't de les pressions laborals. O podeu anar en bicicleta per un parc agradable. Et sentiràs bé si et pots connectar amb la Mare Natura i absorbir energia positiva.

Taure

T'has convertit en una persona malcriada al llarg dels anys, ja que la teva família o esposa es fan càrrec de les reunions socials perquè tu no t'hagis de preocupar. Bé, amb l'alineació planetària, això s'ha de canviar. Mira el gran esforç que els teus éssers estimats fan per preparar un gran esdeveniment. Has de cooperar, ja que has estat gaudint del fruit dels seus esforços en el passat.

Bessons

Avui necessitaràs treballar en un compromís amb altres membres de casa teva. Si teniu una família gran, tindreu algunes diferències d'opinió. ¡No votaran per la teva opinió i decidiran el contrari als teus desitjos! Però intenta adoptar una actitud relaxada. Amb la configuració celestial d'aquest dia, no t'hauries de deixar preocupar per petitons.

Cranc

Avui la configuració celestial vol dir que podràs sentir una mica de cansament si passes el dia a casa. Et sentiràs millor si surts a viatjar una mica. Pots optar per un viatge de cap de setmana amb la parella per apreciar nous paisatges. Vés a algun lloc que et mostri coses noves. Gaudireu de l'estimulació que us produirà.

Lleó

Avui sentiràs inspiració per començar amb una nova causa. Tens un esperit fort i idealista. Detestes escoltar sobre persones que pateixen. Avui decidireu formar part d'un moviment polític important. Potser intentaràs canviar alguna cosa que afecta la teva comunitat. Amb la configuració celestial, tindreu impuls a ajudar en temes familiars o educatius. Desitjaràs millorar la vida per als nens i els pares.

Verge

Podria ser un moment perfecte per portar nova energia a la teva vida. Desitjaràs exposar-te a persones o entorns que t'inspirin. Voldràs abraçar una millor visió de la realitat. Avui concentra't en l'energia positiva. Amb la influència astral actual, gaudiràs llegint literatura inspiradora o assistint a un servei religiós. Obre el teu cor i pren-te el temps per nodrir-lo!

Balança

Avui et divertiràs si reps convidats a casa teva. Estaràs d'humor per omplir casa teva amb energia i persones positives. Tu i la teva parella desitjaran convidar algunes parelles per a una bonica vetllada. O potser gaudeixes portant els teus nebots a casa teva a passar la nit. Avui permeteu-vos jugar el rol d'amfitrió.

Escorpí

El dia d?avui portarà moltes oportunitats per socialitzar amb l?alineació astral actual. Tindràs moltes tasques per acabar, intentant enfrontar projectes personals. Però intenta fer-te temps per a allò social. Et farà molt bé relaxar-te i parlar una mica amb amistats. O et sentiràs millor si contactes els teus pares i altres familiars que formen part de la teva tribu.

Sagitari

Avui la influència planetària et farà sentir una mica de cansament. Està bé lliurar-se a un ànim de letargia. Dorm fins tard i si t'és possible descansa més. O pots fer una migdiada a la tarda per recarregar aquestes bateries tan gastades. Si has estat exigint-te massa darrerament, segurament et sentiràs somnolent/a! El tema perfecte per al dia serà la relaxació. I no et sentis culpable del descans!

Capricornio

Avui potser tens ganes de comprar alguna cosa. Potser considereu alguns programes de computació nous. O potser voleu llegir un llibre que acaba de publicar. L'orientació d'aquest dia significa que trobareu molts llocs on gastar els vostres diners. T'hauràs de disciplinar per assegurar-te de no extralimitar-te. No voldràs malbaratar diners que no et pots donar el luxe de perdre.

Aquari

Avui decidiràs realitzar alguns canvis a casa teva. Tindràs un humor ambiciós i faràs plans per remodelar. O simplement pensaràs a canviar els mobles de lloc. Si vius amb algú, els canvis han de ser de comú acord. Per tant parla amb el teu tal sobre les teves idees i arribin a una entesa. L'alineació planetària t'inspirarà a crear més harmonia a casa teva.

Peixos

Avui decidiràs que alguna cosa necessita millorar-se a casa teva. Tindràs humor per netejar. No descansaràs fins que cada centímetre de la casa estigui net i esterilitzat. O potser només passis una mica l'aspiradora. Sempre et sents millor quan el teu entorn és harmoniós. Avui la influència celestial us incentivarà a prendre el control de les coses que necessiten arranjament.