Un nou Spider-Man

Spider-Man és sempre una aposta segura. El personatge creat per Stan Lee i Steve Ditko el 1962 ha viscut una infinitat d’històries i reinterpretacions en diferents formats; còmics, videojocs, sèries i pel·lícules, i Disney i Marvel han volgut donar un reenfocament a l’enfilamurs mentre esperem pacientment que Tom Holland torni a l’UCM amb Spider-Man 4 i Sony continuï el seu univers d’animació amb Beyond the Spider-Verse. En el marc de la D23, la Casa de las Ideas va presentar Your Friendly Neighbourhood Spider-Man, la nova sèrie de l’estimat superheroi que mostrarà uns orígens molt diferents amb un gir de guió inesperat. Segurament és una de les millors decisions que Marvel podia prendre, ja que els orígens de Spider-Man ja estan força mastegats i de vegades cal donar una bufada d’aire fresc perquè els personatges respirin una mica. A Your Friendly Neighbourhood Spider-Man, sèrie d’animació que s’estrenarà directament a Disney+ amb l’objectiu de conquerir l’streaming i enamorar l’audiència de la Casa de las Ideas, veurem un Peter Parker únic.

El jove adquireix els seus poders mitjançant la mossegada d’una aranya radioactiva d’un altre univers i el seu mentor no serà l’oncle Ben, sinó Norman Osborn, que per norma general sol ser l’antagonista de Peter encarnant el Follet Verd. Des de la seva etapa a l’institut, aquest Spider-Man estarà familiaritzat amb Doctor Strange i el simbiont Venom, i per això segur que veurem un festival de cameos a l’espectacle que prepara Disney.

Encara que la proposta sigui molt interessant i realment cridanera, és de justícia dir que l’Spider-Verse comença a ser una mica confús. Entre les diferents branques de Sony, el multivers i les propostes de Marvel, el llançaxarxes de Stan Lee posseeix un bon grapat de variants i una infinitat de trames que de vegades poden resultar confuses.