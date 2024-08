'Una malta de contes: corre, corre, que és festa major'

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

‘UNA MALETA DE CONTES: CORRE, CORRE, QUE ÉS FESTA MAJOR’

Tots els artistes estan bloquejats a la frontera i no poden passar per preparar la Festa Major. On és l’esbart? I els gegants? I les firetes? Ràpid, ràpid, cal preparar-ho tot, que arriben les autoritats per inaugurar la festa! Hora: 18 h. Prat Gran. La Massana.

MÚSICA

BÓSSALO

Trio de música amb un repertori basat en temes propis de bossa nova i samba en català, amb l’objectiu d’apropar la cultura catalana i brasilera. Hora: 19 h. Plaça Coprínceps. Escaldes-Engordany.

NIT DELS 80

Festa dedicada als èxits dels 80, els temes que van dibuixar la dècada musical de tots els temps. Vine disfressat dels 80! Hora: 21 h. Plaça Coprínceps. Escaldes-Engordany.

VISITA

VISITA A L’EIX COMERCIAL I EL PATRIMONI D’ANDORRA LA VELLA

Podrem captar l’ambient animat de les botigues, especialment si hi ha molta activitat. Després, ens endinsarem en el centre històric per explorar les places i els carrers empedrats.

VISITA TEATRALITZADA ELS (MÉS) FRESCOS DE SANTA COLOMA

Avui és dia de visita, els turistes i els curiosos esperen amb impaciència l’inici de la visita guiada pels indrets més especials: Espai Columba, església, carrers... però un intrèpid arqueòleg, el Pierre, voldrà que el grup l’ajudi a descobrir el lloc on s’amaguen els frescos suposadament perduts de l’església... 17.30 h. Santa Coloma.

FESTES I TRADICIONS

FESTA MAJOR DE LA MASSANA

Concerts, activitats infantils, hamburguesada popular, missa solemne... Poble de la Massana.

FESTA MAJOR D’ENCAMP

Torna la Festa Major d’Encamp amb un programa d’activitats variat i emocionant perquè tothom pugui gaudir al màxim d’aquest esdeveniment tan esperat! Poble d’Encamp.