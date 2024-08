Percy Jackson el 2025

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La nova adaptació de Percy Jackson va renovar pràcticament de forma instantània gràcies als seus increïbles números d’audiència. El mateix Bob Iger, CEO de Disney, estava especialment content amb els resultats de la ficció, que va obtenir 13,3 milions de reproduccions durant els seus sis primers dies i la crítica va rebre el projecte amb una nota mitjana de 92% de valoracions positives a Rotten Tomatoes. En el marc de la D23 Expo, s’ha publicat un primer avenç de la temporada 2 de l’aclamada obra de Rick Riordan, l’escriptor nord-americà. Disney comparteix un primer avenç de la temporada 2 de Percy Jackson, una de les seves sèries més reeixides que recupera el millor de la mitologia grega.

La segona temporada de Percy Jackson s’estrenarà a Disney+ i es troba actualment en producció. La data d’estrena està fixada per al 2025, encara que no hi ha dia exacte marcat. La continuació reunirà l’elenc original per continuar les aventures d’aquest relat mitològic que ha aconseguit, aquesta vegada, fer justícia a la saga literària de Riordan.

Percy Jackson i els déus de l’Olimp ens explica la història fantàstica d’un semidéu modern de 12 anys, Percy Jackson, que està acceptant els nous poders sobrenaturals quan el déu del cel Zeus l’acusa de robar el seu raig mestre. Ara Percy ha de viatjar per Amèrica per trobar-lo i restaurar l’ordre a l’Olimp.

És probable que a la temporada 2 vegem més en profunditat “la part de Kronos”, ja que té una mitologia encara més gran. La idea dels showrunners és aconseguir adaptar fins al cinquè llibre de la saga: “Ser capaç d’arribar al llibre cinc, i sé que a Walker li encanta aquest, seria increïble”, deien els seus creatius. “És molt emocionant pensar en aquesta culminació. Tenim el benefici que, fins i tot en fer la primera temporada, tenim tots aquests llibres per jugar amb tots aquests elements que sabem que han de venir.”