Tornarà ‘Ted Lasso’?

Ted Lasso va finalitzar de manera emotiva el mes de maig de 2023 i va deixar un immens buit entre els amants de la comèdia i l’esport. La ficció creada per Jason Sudeikis és una de les més aclamades dels últims anys, i una de les sèries més importants del catàleg d’Apple TV+. El cert és que les aventures de l’AFC Richmond podrien continuar amb una quarta temporada. El cocreador de la ficció, Bill Lawrence, ha afirmat que des de la companyia ho tenen tot a punt i estan esperant que Sudeikis es decideixi per anunciar la renovació de la ficció.

Es rumorejava que la temporada 4, si es fes realitat, seria una nova història, enfocada en altres personatges però mantenint, per descomptat, el repartiment original més destacat ancorat a la ficció. No obstant això, pot ser que les coses hagin canviat una mica després de l’èxit del tercer lliurament, en què el públic va demostrar un amor incondicional pels personatges principals.

Així, segons Lawrence, tothom dona per fet que Sudeikis, qui també interpreta Lasso, prendrà la decisió de tornar. “A vegades es produeix un pensament col·lectiu, fins i tot sense parlar entre nosaltres, i a tots els actors, actrius, guionistes i productors d’aquesta sèrie ens va encantar l’experiència”, afirma.

“Com a fans, tots mataríem perquè es repetís, però tots diríem el mateix: que sigui el que Jason tingui ganes de fer, i sigui quina sigui la seva decisió, tots hi estarem d’acord”. La temporada 4, tot i això, és incerta, i com bé ha assenyalat el cocreador de la sèrie, tot absolutament està en mans del seu company.

Tenint en compte la situació d’Apple, no s’ha de subestimar el xec en blanc que es dona a Sudeikis per desenvolupar noves idees. Caldrà veure si el creatiu està disposat a tornar al projecte, amb noves trames o donant continuïtat a les anteriors, per seguir portant a la ficció els millors xocs futbolístics.