Un primer tast

Un ambient opressiu i fosc és el que ofereixen les primeres imatges de l’esperada sèrie Observada, dirigida pel prestigiós cineasta mexicà Alfonso Cuarón i protagonitzada per Cate Blanchett, Kevin Kline i Sacha Baron Cohen, que Apple TV+ acaba de difondre a través de les xarxes socials. Un total de set episodis adapten la novel·la de 2015 Disclaimer (títol també de la sèrie en anglès), de Renée Knight, i tots ells s’estrenaran, fora de competició, al proper Festival Internacional de Cinema de Venècia, que s’inaugura el 28 d’agost.

La sèrie, que arribarà a Apple TV+ l’11 d’octubre, és un thriller psicològic protagonitzat per una famosa periodista, Catherine Ravenscroft (Blanchett), que ha construït la seva reputació revelant els delictes i transgressions dels altres. Quan Ravenscroft rep la novel·la d’un autor desconegut, s’horroritza en adonar-se que ara ella és la protagonista d’una història que exposa els seus secrets més foscos.

En les primeres imatges –un teaser de poc més d’un minut–, es pot veure Blanchett, un gairebé irrecognoscible Kline, així com Baron Cohen, que interpreta al marit de la protagonista, o Kodi Smit-McPhee en el paper del fill. “Atents a la narrativa i la forma, el seu poder ens pot acostar més a la veritat, però com a conseqüència de les nostres més profundes conviccions i dels judicis que fem, també pot ser una arma amb un gran poder per manipular”, diu el personatge de Blanchett mentre se succeeixen imatges dels protagonistes.

Escrita i dirigida per Cuarón, la ficció compta també en el repartiment amb Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George i Hoyeon Jung. L’11 d’octubre es podran veure els dos primers capítols, seguits d’un nou episodi cada divendres fins al 15 de novembre.