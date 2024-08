‘Yellowstone’ no s’atura

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’actriu nord-americana Michelle Pfeiffer protagonitzarà i produirà la nova sèrie derivada de la popular producció Yellowstone, que segueixen milions de persones a tot el món. La producció es titularà Madison i ja està en fase de producció.

El nou projecte, un spin-off del western contemporani protagonitzat per Kevin Costner, es va anunciar ara fa uns mesos, si bé fins ara encara no es coneixien gaires detalls sobre ell. Diversos mitjans dels Estats Units van aclarir ahir algunes incògnites.

Madison és “un estudi sincer del dolor i les connexions humanes, que segueix una família des de la ciutat de Nova York fins a la vall del riu Madison, al centre de Montana”, segons la descripció realitzada pels responsables del projecte, recollida per la cadena CNN.

“Michelle Pfeiffer té un talent extraordinari que impregna cada paper amb profunditat emocional, autenticitat i gràcia”, ha ressaltat al seu torn en un comunicat Chris McCarthy, codirector executiu de Paramount i president de Showtime & MTV Entertainment Studios, les dues companyies responsables del projecte. L’actriu, de 66 anys i amb diverses nominacions als Oscar, “és l’ancora perfecta per al capítol més nou de l’univers de Yellowstone, Madison, de la ment brillant de Taylor Sheridan”, ha agregat.

Aquest nou projecte és l’últim d’una llarga franquícia de sèries per a televisió realitzades per Sheridan, que ja inclouen les preqüeles 1883 i 1923, recorda la mateixa CNN.

D’altra banda, la segona part de la cinquena temporada de Yellowstone i, pel que sembla, última, s’estrenarà a la plataforma SkyShowtime el 10 de novembre. En aquests nous capítols ja no hi apareix Kevin Costner, que es va desvincular de la sèrie per desavinences amb els productors. Amb tot, la incògnita sobre la seva intervenció als últims episodis es va mantenir fins al final.