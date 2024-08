Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

RUTES

ESTIU A LA MASSANA-RUTES D’ESTIU A PAL

Rutes urbanes, fets divertits, racons amagats... en aquestes passejades ens endinsarem en les històries, creences i curiositats de cadascun dels pobles, acompanyats pel periodista i escriptor Alfred Llahí. Hora: de les 10 a les 11.30 h. Poble de Pal. La Massana.

ITINERARI PER LA VALL D’ENCLAR

Deixeu-vos acompanyar per un guia ecoturístic per explorar la vall d’Enclar, una vall amb una rica història i uns paisatges naturals espectaculars. Hi trobarem restes arqueològiques i podrem apreciar unes vistes panoràmiques inoblidables. Hora: 9.30 h. Santa Coloma. Per tot el poble. Andorra la Vella.

TEATRE

DE PONT A PONT

Un recorregut teatralitzat per la història dels ponts de la parròquia. L’Animal Escola de Teatre. Sortida de la plaça Santa Anna. Hora: 19.30 h i 21 h. Diferents indrets de la parròquia. Escaldes-Engordany.

VISITA TEATRALITZADA. ‘L’ANTON FITER I ROSSELL ESPERA UNA VISITA’

El doctor Anton Fiter i Rossell, veguer episcopal i autor del cèlebre Manual Digest, espera amb ànsia la visita d’un antic company d’estudis de la Universitat d’Osca. Hora: 18 h. Andorra la Vella.

CANILLO ESCÈNIC ARTS

18.00 h: La mare où (L’) on se mire, a la plaça Carlemany.

20.30 h: Les Madeleines de pouple, a la plaça del Prat del Riu.

22.00 h: Veles e vents, a la plaça Carlemany.

MÚSICA

CONCERT VIBRAND - HOTEL ROC MELER

Una cita a l’Irish Pub Dagda de Canillo! Us esperem amb la millor música en directe, bones cerveses i còctels i un superambient! Hora: 21 h. Dagda Iris Pub. Canillo.

FESTA MAJOR

ALDOSA

16.00 h: mercat popular

16.00 h: activitats i ponis per als petits

21.00 h: arrossada popular

23.00 h: discomòbil.