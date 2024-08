Disney+ apuja preus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Disney+ tornarà a apujar els preus durant els pròxims mesos, un any després de l’última actualització de tarifes i malgrat que The Walt Disney Company s’ha anotat un benefici net de 2.400 milions d’euros durant el tercer trimestre fiscal del 2024.

Així ho anuncia la mateixa companyia en el darrer balanç de comptes, en què detalla que l’augment s’aplicarà als Estats Units a partir de l’octubre d’aquest mateix any. No es descarta, però, un increment de preus en altres mercats.

D’aquesta manera, la subscripció amb publicitat passarà a costar 9,99 dòlars al mes, davant dels 7,99 dòlars que costa ara als EUA. El pla sense publicitat costarà 15,99 dòlars al mes o 159,99 dòlars en un sol pagament anual.

També hi ha un possible nou canvi de plans a l’horitzó, després que fa amb prou feines uns dies, a final de juliol, Disney+ informés els usuaris de la intenció d’estendre la publicitat a aquelles modalitats de subscripció que actualment no la mostren. A més, després de l’actualització de les polítiques, ja no es permet compartir compte amb persones de fora d’una mateixa llar, la qual cosa també suposa un canvi important.

La companyia ha anunciat aquest nou increment de preus coincidint amb la presentació dels darrers resultats, amb un benefici net de 2.621 milions de dòlars (2.400 milions d’euros) durant el tercer trimestre fiscal, entre abril i juny d’aquest any, enfront de les pèrdues de 460 milions de dòlars (uns 421,16 milions d’euros), que es va anotar en el mateix període del 2023. Així, la firma ha tornat als beneficis després de les pèrdues de 20 milions de dòlars (18,31 milions d’euros) amb què es va saldar el segon trimestre fiscal d’aquest any, comprès entre gener i març passats.