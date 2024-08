Tornar als orígens

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La directora catalana Carla Simón acaba d’iniciar el rodatge de Romería, el seu tercer llargmetratge després d’Alcarràs i Estiu 1993. La pel·lícula, que s’està enregistrant en diverses localitzacions de Vigo, compta amb la participació d’RTVE, Movistar Plus+ i Netflix. La cineasta continua explorant les relacions familiars inspirant-se aquesta vegada en els orígens de la seva família paterna. El repartiment està encapçalat per la debutant Llúcia Garcia.

Al film, la Marina viatja a Vigo per conèixer la família del seu pare biològic, que va morir de sida, com la seva mare, quan ella era molt petita. A través de les trobades amb tiets i avis, la protagonista intenta reconstruir un relat coherent del seu pare i de la història d’amor que va viure amb la seva mare, però no ho aconsegueix. Tots senten molta vergonya pels conflictes de drogues de la parella, una cosa que la Marina els recorda amb la seva presència. Serà la història d’amor que viu amb el seu cosí el que li permetrà reimaginar els seus pares i connectar amb ells.

Simón ha explicat que té la sort de formar part d’una gran família plena d’històries que s’han convertit en la seva font d’inspiració. “Les relacions familiars em fascinen perquè no les escollim. La família és l’origen de molts conflictes, traumes i baralles, però també és l’origen de l’amor, la confiança i la lleialtat.”

La història avança en dos temps, un dels quals durant la transició espanyola, una etapa de màxima obertura i experimentació en la qual alguns joves van trencar amb els valors de la generació anterior. Aquella llibertat va derivar en un gran consum de drogues i en la crisi de l’heroïna i de la sida. En aquest context, Simón apunta que Romería no és només la història de la seva família, sinó la de “tota una generació que va desaparèixer tocada per la sida i la de tots aquells orfes que van deixar vius i desposseïts d’orígens, passat i records”.