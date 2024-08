Les sèries del mes (i III)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

–Breathtaking, 27 d’agost a Filmin. Sèrie que relata el caos, les escassetats i les fallades sistèmiques que van assolar el sistema de salut britànic durant els primers mesos de la pandèmia, des de la falta d’equips de protecció personal fins a les curses per assegurar el subministrament de metges essencials.

–Kaos, 28 d’agost a Netflix. Kaos és una reinterpretació de la mitologia grega creada per Charlie Covell, que tracta temes com el poder i la vida a l’inframon. Sis humans desconnectats entre si descobreixen un bon dia que el seu destí depèn del designi dels déus i que es compleixi una antiga profecia, per la qual cosa decideixen lluitar per canviar la situació. Però Zeus (Jeff Goldblum), rei dels déus, és cada vegada més paranoic i demana homenatges i reverències.

–Terminator Zero, 29 d’agost a Netflix. 2022: el món porta dècades immers en una guerra entre els pocs supervivents humans i un exèrcit interminable de màquines. 1997: la intel·ligència artificial coneguda com Skynet adquireix consciència de si mateixa i emprèn una guerra contra la humanitat. Atrapada entre el futur i el passat, una soldada retrocedeix en el temps per canviar el destí de la humanitat. Arriba al 1997 i la seva missió és protegir el científic Malcolm Lee, que està dissenyant un nou sistema d’intel·ligència artificial per contrarestar l’atac de Skynet a la humanitat.

–Respira, 30 d’agost a Netflix. Carlos Montero, creador d’Élite, assumeix aquest drama hospitalari amb el ganxo d’un gran repartiment, integrat per Najwa Nimri, Aitana Sánchez Gijón, Blanca Suárez, Manu Ríos i Alfonso Bassave. La sèrie relata el dia a dia a l’hospital Joaquín Sorolla, un centre públic on metges i residents d’urgències treballen sense descans. L’arribada d’una pacient prestigiosa posa en relleu la situació de la sanitat pública i encén la metxa d’una vaga sense precedents.