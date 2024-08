Les sèries del mes (II)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

–Mono malo, 14 d’agost a Apple TV+. La plataforma estrena aquesta comèdia creada per Bill Lawrence (Ted Lasso) sobre la novel·la de Carl Hiaasen. La història parla d’Andrew Yancy (Vince Vaughn), expulsat del departament de policia de Miami, que creu que si resol un cas amb el qual es topa de casualitat –uns turistes que pesquen un braç humà– podrà tornar al cos.

–María Antonieta, 19 d’agost a Movistar Plus+. Creada i escrita per Deborah Davis (La favorita), aquesta producció de la BBC que s’estrena a Movistar Plus+ planteja la història d’una reina moderna i avantguardista de 14 anys (Emilia Schüle) que deixa la seva Àustria natal per casar-se amb el delfí de França i donar-li un hereu. Una visió moderna del món fosc, manipulador i misogin de Versalles.

–Las semillas del mal, 20 agost a Filmin. L’escriptor i director de cinema alemany Stephan Rick realitza per a Filmin la minisèrie de sis capítols Las semillas del mal, un thriller ambientat a Berlín el 1993. Dos policies procedents de tots dos costats del mur, la inspectora Ulrike Bandow (Henriette Confurius) i el seu nou col·lega d’Hamburg Koray Larssen (Fardi Yardim), han de caçar a un perillós assassí en sèrie.

–Ciudad de Dios: la lucha sigue, 26 d’agost a Max. Produïda pel mateix Fernando Meirelles, la sèrie està ambientada dues dècades després dels esdeveniments de la premiada pel·lícula del director brasiler del 2002, i manté els mateixos personatges, prenent com a punt de partida la tasca del fotògraf Buscapé (Alexandre Rodrigues). A principi dels 2000, la sortida de presó d’un jove narcotraficant torna a posar Cidade de Deus en disputa i els veïns viuen novament atrapats entre narcos, milícies i autoritats.