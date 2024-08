Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Els altres són un ingredient essencial en aquest dia i descobriràs que les relacions seran especialment gratificants. Pren-te el teu temps per seure i tenir un diàleg directe amb els teus éssers estimats. Quan va ser la darrera vegada que realment vas dialogar profundament amb algú sense que hagi estat una xerrada "normal"?

Taure

La teva salut avui et preocuparà més del que és usual. Assegureu-vos que els vostres valors interns estiguin en línia amb les vostres accions exteriors - especialment quan es tracti de temes relacionats amb la salut. També hauràs de pensar a tenir una actitud disciplinada i protectora envers els altres. Això us resultarà fàcil gràcies a l'energia astral en joc.

Bessons

Tot i que ets una persona pràctica i amb els peus sobre la terra, avui funcionaràs en un nivell específicament eficient. La teva ment estarà particularment ràpida i concentrada. L'energia implica que qualsevol cosa que comencis avui – feina, viatge, educació, etc. - funcionarà sobre rodes, eventualment resultant en èxit.

Cranc

Els nens són una font d'inspiració i plaer per a tu i t'agradaria provar-te ja sigui explicant-los una història o escrivint-hi. Se t'acudiran moltes idees que desitjaràs recordar més tard, així que podria ser una bona idea prendre'n nota.

Lleó

Avui sentiràs un fort desig d'aprendre sobre certs temes i voldràs buscar persones que en sàpiguen per poder intercanviar idees. Si us involucres en algun tipus de negocis, aquest és el dia per completar-los.

Verge

El teu inconscient serà provocat per preguntes relacionades amb el sexe, la mort, la transformació i la regeneració. Pren una actitud oberta i pràctica envers aquestes qüestions i formula les teves creences basades en principis ferms. Utilitza el poder de l'alineació astral d'avui per ajuntar la perspectiva sobre el tema del yin i el yang.

Balança

Para atenció a les teves finances en aquest dia i en la manera que es relacionen amb la teva rutina diària. Podria ser que no estiguessis considerant les perspectives a llarg termini. Les compres petites en efectiu no semblen afectar els teus recursos quan les preses de a una, però una vegada que les sumes totes, la quantitat gastada és força significant.

Escorpí

Avui la nerviositat et farà titubejar. No t'estresis amb detalls d'últim moment. Pren les coses una vegada i no et preocupis per la totalitat en aquest moment. La teva feina és simplement aconseguir una petita part de l'equació alhora. En aquest moment, les dones a la teva vida són un recurs fantàstic per a tu, per tant aconsegueix el seu suport perquè les teves emocions tinguin sentit.

Sagitari

Els temes concernents a la teva família i els valors establerts quan eres jove estaran qüestionats en aquest moment. Sentiràs que és el moment de pensar més en tu mateix/a. Senti't lliure per qüestionar aquestes nocions primerenques i en què creure. No sentis com si necessitessis continuar en un camí que fos iniciat pels teus pares si aquest camí no és en una cosa que realment creus.

Capricorn

Hi ha un èmfasi en el pensament analític aquest dia que et demana més practicitat en la recerca de la veritat oculta. La teva família possiblement jugui un paper en les accions i pensaments del teu dia, encara que no hi siguin físicament presents.

Aquari

Les finances i la cursa són les paraules de moda del dia i descobriràs que la consulta amb una figura autoritzada us serà de gran ajuda quan es tracti d'aquests aspectes de la vostra vida. No tinguis por dir les coses tal com són. De fet, com més honestedat tinguis més eficientment podràs manejar els problemes.

Peixos

Les relacions amb els altres jugaran una part clau en les activitats d'aquest dia. Si és possible, fes les coses en societat, ja sigui en allò romàntic com en els negocis. Descobriràs més efectivitat quan enfoques les coses de manera metòdica. Algunes persones estaran una mica tossudes, però podràs superar-ho amb una mica de raonament i molta paciència.