Les sèries del mes (I)

Those about die

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Roland Emmerich, director expert en cinema d’acció, signa per a Prime Video la sèrie Those about to die, que recrea el món real i fascinant de l’imperi romà. És una de les estrenes més destacades d’aquest mes, en el qual també tornen El Señor de los Anillos: Los anillos de poder (Prime Video, 29 d’agost), The Bear (Disney+, 14 d’agost), Solo asesinatos en el edificio (Disney+, 27 d’agost) o Pachinko (Apple TV+, 23 d’agost).

–Asesinato para principiantes, ja disponible a Netflix. Emma Myers (Miércoles) encapçala el repartiment d’aquesta ficció de la BBC, estrenada ahir a Netflix, i que adapta la saga juvenil de Holly Jackson. Cinc anys després de l’assassinat d’una noia de 17 anys en un tranquil poble anglès, una estudiant vol descobrir la veritat i trobar l’autor del crim.

–Mr. Bigstuff, 2 d’agost a SkyShowtime. Es tracta d’una comèdia escrita, dirigida i protagonitzada per Ryan Sampson i Danny Dyer, sobre la vida de dos germans que viuen distanciats: Glen (Sampson), un perfeccionista al qual només li interessa tenir una vida ideal amb la seva parella, i Lee (Dyer), un mascle alfa addicte als medicaments. Tot canvia quan els dos antagònics protagonistes es veuen obligats a conviure.

–Those about to die, 9 agost a Amazon Prime Video. El director d’Independence Day o Godzilla, Roland Emmerich, aborda l’imperi de Roma uns anys després de Crist per relatar una història de gladiadors i emperadors romans adobada amb espectaculars curses de quadrigues que podrien competir en emoció amb l’últim campionat de la Fórmula 1. Així és la superproducció Those about to die, que s’estructura en deu episodis d’impressionant factura i un repartiment excepcional, encapçalat per Anthony Hopkins com a emperador Vespasià. Iwan Rheon i Tom Hughes completen l’elenc principal.