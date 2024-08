Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Activitats grupals, potser connectades amb transformacions polítiques o socials, podrien ocupar molt del teu temps avui. Les teves idees són benvingudes, ja que hi ha un costat pràctic aparent per a tu ara que no sempre és notable.

Taure

Avui la teva ment és clara, ràpida i concentrada, i la comunicació amb els altres es donarà més que sobre rodes. Podries treure a la llum un talent amagat per escriure o parlar i trobar la manera de convertir-lo en un avantatge comercial.

Bessons

La teva carrera i vida professional estaran al centre avui gràcies a l'energia astral del dia. Hauràs de considerar quin paper juguen els recursos i les creences de les altres persones. Hi ha una transformació considerable en aquest terreny de la teva vida.

Cranc

Molts dels temes relacionats amb la salut estaran al centre d'atenció gràcies a l'orientació d'aquest dia. Descobriràs que l'activitat a casa teva ia la vida familiar tindran un enorme efecte en la teva salut mental i espiritual Assegura't de prendre't un recés i de demostrar als altres com et sents si aquest és realment el teu cas.

Lleó

Avui compra't una guardiola i comença a guardar diners. Si poses un dòlar cada dia, hauràs estalviat prou cap a final de mes per comprar-te alguna cosa especial. Llustra les teves sabates, encera el teu cotxe, impermeabilitza el teu pis.

Verge

Aquesta nit t'emportaràs a casa molts papers de la feina que necessiten atenció immediata. També és possible que les persones que coneguis de la teva feina vinguin a casa teva, potser per treballar, potser per socialitzar una mica.

Balança

La configuració planetària en joc farà que la teva ment funcioni a mil per hora - potser tractant de portar massa idees a la teva ment de cop. Podries qüestionar-te sobre possibles oportunitats comercials, o si un nou curs destudi és el correcte per a tu.

Escorpí

Algunes comunicacions serioses amb un soci - ja sigui comercial o sentimental - podrien conduir a una nova claredat i idees fresques sobre com enfocar les dificultats que et creuin en el camí. Aquest és un gran dia per discutir noves societats comercials, o fer marxar la paperassa de treball.

Sagitari

La teva imaginació es troba molt elevada, com ara la teva percepció extra sensorial i la teva intuïció. Si teniu inclinacions artístiques, podríeu sentir inspiració avui per començar nous projectes. Els resultats podrien sorprendre't i impressionar tots els que els vegin.

Capricorn

La configuració planetària en joc implica que avui progressaràs a través d'alguna inversió – temps, talents, recursos. Has estat treballant molt dur, i ara en tens els fruits. Has après molt, i ara el teu coneixement probablement es converteixi en inspiració.

Aquari

La teva salut estarà de meravella i fins i tot potser decideixis començar amb un nou règim de nutrició per estar en òptim estat. A la feina et va molt bé, i probablement estiguis desitjant un ascens al camp on t'involucres.

Peixos

Avui figures d'autoritat buscaran les teves idees, particularment perquè la teva ment està especialment aguda i ràpida en aquest moment. La configuració celestial permet específicament donar i rebre informació amb rapidesa, eficiència i amb beneficis per a tots els que t'envolten.