Gadd, amb Netflix

Continua el serial entorn de Mi reno de peluche, el fenomen d’aquest 2024 a Netflix. Richard Gadd, creador i protagonista, participa en la defensa de la plataforma d’streaming davant la denúncia per difamació interposada per Fiona Harvey, la dona en la qual s’inspira el personatge de Martha. L’artista escocès ha relatat els anys “extremament terribles” d’assetjament que va patir per part de la demandant, que després van servir com a base per a la ficció.

Tot i que l’actor no ha estat acusat per Harvey en la demanda, sí que ha volgut fer costat a Netflix amb l’objectiu d’aconseguir que el cas sigui desestimat. La dona reclama 170 milions de dòlars a la companyia, tot i que cal tenir en compte que per part dels responsables de Mi reno de peluche sempre es va mantenir en l’anonimat la seva identitat i es va insistir a separar la realitat de la ficció.

Va ser, en canvi, la comunitat en línia la que va rastrejar en el passat de Richard Gadd fins a localitzar la seva assetjadora, que va acabar fent un pas endavant de manera pública. A través d’una entrevista amb Piers Morgan, Harvey va assegurar que el personatge de Martha, la dona que assetja el protagonista de Mi reno de peluche, es basava en ella. Tot seguit, va presentar la demanda multimilionària contra Netflix, els CEO de la qual, Ted Sarandos i Greg Peters, van deixar clar que respondrien “amb vigor” per tal de “defensar el dret de Gadd de relatar una història”.

En una declaració de 21 pàgines lliurada als jutjats, i que recull Variety, Gadd manifesta “tenir coneixement dels fets” i reitera que “si fos cridat a declarar com a testimoni, ho faria i atestaria”. “Ofereixo aquesta declaració en suport als demandats”, ressalta.

“En general, va ser un període de temps increïblement estressant i preocupant per a mi”, afirma Gadd, que afegeix que va ser víctima d’“un comportament incansable durant anys”. “És impossible per a mi ser exhaustiu a l’hora d’exposar tot sobre la conducta de Harvey, ja que van ser múltiples interaccions personals desagradables, així com una comunicació profundament pertorbadora”, explica.

Però, abans que res, l’actor vol deixar clar una vegada més que el seu objectiu mai va ser dramatitzar els fets, sinó utilitzar-los com a base per explicar una història en la qual bolcar les seves inquietuds artístiques: “Mai vaig voler que la sèrie identifiqués cap persona real amb Martha Scott, i tampoc Harvey. Martha Scott no és Fiona Harvey. Com tots els personatges de la sèrie, és un personatge de ficció, amb uns trets de personalitat molt diferents dels de Harvey.”