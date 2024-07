‘The Boys’ s’amplia

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els seguidors de The Boys tenen motius de sobres per estar contents. L’exitosa sèrie d’Amazon Prime Video ampliarà el seu univers amb una nova preqüela, que estarà centrada en els personatges de Soldier Boy i Stormform, i que tindrà com a títol Vought Rising.

Aquest spin-off, que ja serà el tercer de la reconeguda franquícia, estarà protagonitzat per Jensen Ackles i Aya Cash, i abordarà els orígens de la corporació Vought International l’any 1950. Així ho han anunciat els mateixos responsables de la sèrie en el marc de l’esdeveniment Comic-Con 2024, celebrat a San Diego (Califòrnia), i segons ha recollit Cultura&Ocio de l’agència Europa Press.

“Estem molt emocionats de portar aquesta nova sèrie pertorbadora del món de The Boys”, han comunicat el productor executiu Eric Kripke i el showrunner Paul Grellong, que han ofert els primers detalls de la trama: “Estem parlant d’un thriller sobre els orígens de Vought a la dècada del 1950, les primeres gestes de Soldier Boy i les maniobres diabòliques d’una superconeguda pels fans com a Stormfront, que en aquells temps es feia dir Clara Vought.”

Des d’aquest punt de vista, Vought Rising explorarà com la Vought International va començar a desenvolupar i comercialitzar superherois, i com les seves accions en aquesta època primerenca van contribuir a la creació del món que coneixem avui dia a The Boys. Aquest enfocament permetrà als espectadors assistir a una versió més crua i violenta de la història que ja ha estat un èxit a Prime Video i que consta de quatre temporades.

Vought Rising serà, com ja hem avançat, el tercer spin-off de The Boys després de Gen V i The Boys Presents: Diabolical, tots dos ja estrenats a la plataforma d’streaming d’Amazon. Tant la producció original com les sèries derivades han obtingut uns grans resultats d’audiència.