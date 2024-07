Torna ‘Futurama’

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de caure en el forat negre de les sèries cancel·lades –encara que no per això oblidades–, fa un any va tornar a les pantalles Futurama, considerada per molts una de les millors sèries d’animació mai creades. I ha tornat per quedar-se i portar més tandes d’episodis. Com la que acaba d’estrenar-se a Disney+. Creada per Matt Groening (Els Simpson) i David X. Cohen, Futurama segueix Philip Fry, un repartidor de pizzes de 25 anys que queda congelat per accident la nit de cap d’any del 1999 i es desperta 1.000 anys després.

La trama se centra en el que li passa quan la seva vida comença de nou. Es tracta d’una sèrie que ha anat sobrevivint al pas del temps i a un cicle gairebé interminable de cancel·lacions i renovacions capritxoses. Quan tan sols havia emès la meitat de la quarta temporada, Fox va deixar d’adquirir episodis per a la seva emissió, que es va reprendre gràcies a Adult Swim entre els anys 2007 i 2009. Després, Comedy Central va adquirir els drets i va encarregar tres temporades més, encara que el rescat es va produir el 2023, quan Hulu va voler portar de tornada la sèrie. Després de l’aclamada continuació de Futurama, la sèrie de ciència-ficció ha tornat amb deu nous episodis i la temporada número 12.

En aquesta òrbita al voltant del Sol, la tripulació s’embarcarà en al·lucinants aventures que impliquen jocs a mort en festes d’aniversari, secrets de l’ancestral llogaret robot de Bender, amics (i enemics) de la intel·ligència artificial, beanbags adorables i la veritable història, que es remunta a fa més de cinc milions d’anys i que s’amaga darrere de la substància que altera la consciència, coneguda com a cafè. I, per descomptat, també hi ha el següent capítol de la fatídica i retorçada història d’amor entre Fry i Leela.