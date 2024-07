Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Vols conèixer noves persones? T'agradaria trobar un lloc on poder expressar i desenvolupar les idees? Vols intercanvis més profunds i fructífers amb altres persones? Bé, doncs avui és el dia, així que aprofita-ho! L'energia brindarà a les persones amb el teu ascendent l'habilitat de resistir-se al tipus de relació que mai no sembla arribar enlloc.

Taure

Ja que ets una persona de gran disciplina i força de voluntat, t'encantarà allò que t'espera avui dia. Donada l'alineació celestial, avui és el dia perfecte per començar aquella dieta, deixar de fumar o treure torn per fer-te una revisió amb el doctor. Seràs un bon exemple per als que t'envolten, i també et veuràs i sentiràs molt millor!

Bessons

Podria resultar-te difícil expressar-te de la manera precisa que ho desitges. El més probable és que sentis la pressió de vells costums i condicionaments primerencs que t'indiquen com fer les coses. Les teves veritables emocions estan lluitant contra aquestes parts de la teva personalitat i és probable que sentis confusió degut a aquest conflicte interior. L'energia astral en joc d'avui t'està demanant que fixis les regles pròpies, els límits propis i potser miris la vida des d'una perspectiva completament nova.

Cranc

Fes un canvi a la teva rutina diària. Avui és un bon dia per fer alguna cosa fora del comú perquè puguis recordar i valorar el concepte d'espontaneïtat. Només assegura't que, a mesura que incursiones en altres territoris, no perdis contacte amb valors i filosofies que són importants per a tu. Aferra't als teus fonaments d'integritat i d'honestedat. L'aspecte en joc d'avui està suggerint que manifestis la teva inclinació per allò diferent i excèntric.

Lleó

Les fluctuacions de la teva situació financera et poden fer sentir que vas en una muntanya russa a causa de l'alineació astral d'avui. Aconseguir una posició estable en aquest aspecte de la teva vida és més senzill del que t'imagines. El més probable és que només pensar en fer el que calgui sigui potser més aclaparador que la tasca en si. Quan comences a transitar el sender correcte, descobriràs que la seguretat financera és molt més possible del que vas pensar en un primer moment.

Verge

Avui et sentiràs més vulnerable que no pas de costum. L'energia celestial en joc us ajudarà a veure que les vostres preocupacions financeres són justificades. Els comptes no paren d'acumular-se. Tot i això, la solvència està a l'aire, ja que avui tindràs idees grandioses sobre com incrementar el teu ingrés. No deixis de fer les teves idees, però no t'oblidis de pagar aquests comptes!

Balança

Sens dubte darrerament has estat cavil·lant sobre romanços, especialment la saga dels teus amors perduts. Fotografies de temps anats van omplir els teus ulls de llàgrimes de nostàlgia, i si vas rebre una crida sorprenent d'un vell amor, vas estar dies pensant-hi. L'energia astral en joc avui us traurà d'aquesta òrbita romàntica.

Escorpí

Aquest és el moment de deixar de banda vells somnis que abarroten la teva vida. Potser la teva ambició era ser cantant, escriptor o pilot d'avió. Si la destinació s'hi oposa, és temps d'acceptar els fets. T'has estat prometent durant molt de temps que compliries aquests desitjos. L'energia celestial en joc us anima a ser realista. Quan col·loques els teus somnis en perspectiva, és més probable que aconsegueixis aquells que són apropiats per a tu.

Sagitari

Amb l'alineació planetària d'avui, l'autodisciplina i l'actitud rigorosa seran essencials per passar el dia. Encara que de vegades sentis temptació a ignorar algunes de les petites regles de la vida (com ignorar la llum groga del semàfor, o pagar les factures vençudes), avui correràs més risc per haver estat peix/a infraganti. (Qui endevinaria que la policia era a la cantonada?) Està bé que expressis els teus sentiments sobre la súper abundància de regles al món, però no et fiquis en problemes.

Capricorn

Ets com una etern adolescent i és veritat que és molt més divertit jugar ximples jugats a lordinador o caminar per aquí lluint el teu nou maquillatge, que seure i posar-se a treballar. Però ja hauries d'haver superat aquesta etapa. Encara que no et resulta fàcil acceptar això sobre tu, els qui estan a prop teu confirmaran el que ja sospites. Ja és temps que maduris i siguis econòmicament autosuficient.

Aquari

Els esdeveniments celestials recents et poden haver posat de nervis, però és natural. Segurament, has pres molta més consciència del teu costat masculí com a resultat. Totes les dones tenen un costat masculí; així mateix, tots els homes tenen un costat femení. No hi ha motius perquè una dona negui una part del seu ésser. En canvi, els hauria d'adoptar, especialment en l'àmbit professional. L'aspecte en joc avui us ajudarà a entendre això.

Peixos

Si darrerament has dedicat molt del teu temps i esforç a la teva relació, avui l'aspecte en joc et recompensarà per tota la teva tasca. Però pobre de tu si no has estat prestant prou atenció a la teva relació! Sentiràs la ira de la teva parella, que simplement no pot entendre la teva actitud. En qualsevol dels casos, el temps que dediquis avui a la teva relació reportarà grans beneficis.