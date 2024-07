Aries

Els canvis interns d'actitud et poden deixar confusió i inseguretat respecte al futur. T'has d'adonar que el futur és un lloc interessant i que no hi ha motiu per preocupar-se innecessàriament per coses que ni tan sols han passat encara. La millor manera de calmar els teus temors és que en parlis amb la teva parella. Se t'encoratja a interactuar amb el cor obert.

Taure

Es presentaran persones inesperades i t'exigiran una porció significativa del teu temps i energia. Pren en compte el teu temps i amb qui ho vols passar. Si bé per una banda pot ser bonic tornar a connectar-se amb persones que fa temps que no veus, també et poden portar records que no et resultaran agradables. L?alineació celestial d?avui està creant tensió pel que fa a emocions difícils que és probable sorgeixin al voltant de persones i esdeveniments inesperats.

Bessons

Amb la configuració astral d'avui, us vindria molt bé un canvi d'escena. Si us podeu prendre el dia lliure, podreu gaudir d'un viatge fora de la ciutat. O potser et diverteixis ajuntant-te amb alguns amics en un nou restaurant o un altre lloc. En aquest moment necessites estimulació. Les responsabilitats laborals o familiars poden estar pressionant-te, i necessites prendre't un petit respir. Amunt l'ànim i intenta no estar tan seriós.

Cranc

Una relació íntima, d'amor, emocional amb una altra persona podria estar afectant els teus valors de manera inesperada. Descobriràs que li estàs donant més importància a l'exclusivitat i l'espontaneïtat, quan normalment valores més l'estabilitat i la solidesa. L'aspecte en joc avui t'encoratja a obrir-te de maneres que mai no havies pensat. Inevitablement obriràs tot altre aspecte del teu ésser que ni tan sols sabies que tenies.

Lleó

Avui tindràs molta energia. L'aspecte astral en joc podria afegir un saltet al pas. Et trobaràs llest per manejar qualsevol desafiament. Podràs fer molts contactes comercials a la teva interacció amb col·legues. O potser se t'acudeixi un nou pla comercial per promocionar-te. Potser dissenyeu la vostra pròpia pàgina web des de zero. Tindràs un fort entusiasme, així que atreveix-te a emprendre en una nova direcció.

Verge

L'agenda d'avui inclou episodis inesperats de romanç i autoexpressió creativa. Descobriràs que com més puguis integrar un enfocament únic a la situació actual, millor serà per a tu. Aneu amb compte de no involucrar-vos massa en el procés. Si hi ha alguna cosa que surt malament, no t'hi sentis responsable. L'energia celestial està suggerint que poden sorgir tensions durant el dia, però això no vol dir que no hagis d'explorar o anar més enllà dels límits normals.

Balança

És probable que les persones surtin de la seva tancada i es mostrin de manera completament diferent. És important que no les encasilles en categories inadequades. Brinda'ls espai de creixement tractant-les diferent de com ho has fet sempre. T'has d'adonar que les persones canvien i les teves reaccions s'han d'adequar a aquest canvi. L'alineació celestial d'avui t'acosta a persones noves a la teva vida, o que han canviat recentment.

Escorpí

A causa de la configuració planetària d'avui, és probable que sorgeixi informació inesperada que tindrà un efecte negatiu sobre la llar. Prepara't per rebre notícies sobre el pressupost, recursos compartits o política. Aquest tipus de coses poden tenir un impacte emocional molt fort que et poden fer sentir una mica d'inseguretat sobre la teva llar i la família. Pren control de les coses i assegurar-te de verificar els fets abans d'encarar alguna acció sobre això.

Sagitari

T'has d'adonar que la presentació ho és tot i que dius molt amb la vestimenta que fas servir i l'expressió del teu rostre. Avui potser projectis una imatge diferent de tu gràcies a l'aspecte celestial en joc. Sent la llibertat de posar-te els pantalons a quadres amb la camisa florejada i aquest barret meravellós. Deixa que tots sàpiguen que no tinguis por de ser tu en totes les formes.

Capricorn

Pots ser força rebel en la teva manera de pensar i en els sistemes de creences que consideres veritables. No et sorprenguis si entres en conflicte amb aquestes maneres de pensar en posar en moviment els teus somnis d'autoexpressió creativa. L'aspecte en joc d'avui està indicant que és probable que sorgeixin tensions a mesura que et vas involucrant més en una situació romàntica que entra en conflicte obert amb algunes de les teves conviccions més profundes.

Aquari

Un canvi recent en la situació amb algú proper pot causar gran malestar al teu estat emocional. Potser has decidit tenir un enfocament més progressiu respecte de les teves relacions, tant romàntiques com a platòniques. Mentre has estat vivint grans transformacions en aquest aspecte, és força probable que a aquesta altra persona li estigui resultant difícil adaptar-se a la teva nova actitud. L'energia celestial d'avui està demarcant àrees de conflicte que poden sorgir per això.

Peixos

És probable que facis una exploració interior i potser encoratgis els altres a fer el mateix. Els teus ulls penetrants buscaran el significat ocult en tot i no deixaran d'escodrinar ningú. Tan aviat com entaules una conversa amb algú, vols conèixer el com, el perquè i l'origen dels seus pensaments, independentment del tipus de tema que hagi sorgit. L'aspecte en joc d'avui està causant una tensió que sentiràs com un enigma que cal resoldre.