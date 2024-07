Aries

Estaràs amb un humor expansiu amb lenergia astral en joc avui. En comptes de veure limitacions, només hi veuràs possibilitats. Aquest és un bon moment per fer una mica de reflexió creativa. Si hi ha una àrea de la teva vida que ha estat causant problemes, trobaràs un enfocament nou. Podries aplicar ideals psicològics o espirituals a la situació. Et convindria manejar els desafiaments personals amb més saviesa. Concentra't a mantenir tranquil·litat en situacions difícils.

Taure

Cuida molt la teva salut - especialment diàriament. Podrien aparèixer complicacions inesperades de salut. Si estàs saludable, pots arribar a abusar del teu cos i no brindar-li la nutrició apropiada que mereix simplement perquè dedueixes “estic saludable”. Tingues present que aquesta bona salut no durarà massa a no ser que comencis a pensar en les coses a llarg termini i comencis a cuidar el teu cos diàriament.

Bessons

Estaràs donant voltes sobre alguna cosa, intentant decidir-te. L'energia astral en joc omplirà el teu cap d'idees. Si has estat sortint amb diverses persones, veuràs qualitats meravelloses a cadascuna. Et resultarà difícil triar una parella. O potser tens moltes idees sobre adreces de la teva carrera. Pren-te més temps abans de fer una elecció definitiva.

Cranc

Hi haurà esdeveniments inesperats a la vida dels teus companys més propers. Potser comences una relació amb qui menys ho esperaves. O potser sentis atracció per algú completament diferent de la teva idea de parella ideal. Cura: enemics inesperats apareixeran del no-res i produiran un efecte negatiu a la teva vida. L'energia celestial en joc avui suggereix que aquest tipus de coses t'afectaran emocionalment però amagat.

Lleó

Podries necessitar organitzar-te millor. L'energia astral us està encoratjant a millorar el funcionament de la vostra vida. Potser has de confeccionar un nou esquema per a les teves activitats diàries. Potser t'has d'aixecar una mica més d'hora cada matí per poder fer les tasques o fer exercicis físics. Assegureu-vos que cada dia contingui un equilibri saludable d'activitats personals i professionals. Les coses s'han desbalancejat una mica per a tu, però hi trobaràs un millor equilibri.

Verge

Et trobaràs rememorant escenes de la teva infància per curar velles ferides que mai no van ser ateses. En moments estranys i inesperats, et trobes en circumstàncies en què has d'examinar els teus actes i descobrir com i per què et comportes com ho fas. L'energia celestial d'avui t'ajudarà a buscar enrere en el temps, a la teva infantesa primerenca i criança familiar per trobar les respostes a aquestes preguntes difícils.

Balança

En aquest moment les teves passions es troben elevades. Si has desenvolupat un interès romàntic en algú, les emocions per aquesta persona podrien sortir de control. Podries seduir-la amb un poema d'amor o convidar-lo a una vetllada espectacular a la ciutat. Si ja tens parella, voldràs passar moments íntims amb aquesta. L'energia astral en joc us anima a ser audaç en expressar el vostre afecte.

Escorpí

Onades poderoses erràtiques i inesperades estan produint un disturbi al teu món d'emocions amagades i secrets. Et pot resultar difícil manejar aquests temes simplement perquè sents vergonya i tens dubtes de discutir-ho amb altres. Fes servir el poder de l'alineació celestial d'avui per trobar la manera d'expressar-te - ja sigui de manera creativa, romàntica oa la pista de ball. Hi ha molt millors maneres dutilitzar la teva tremenda energia que mantenir amagada al teu interior.

Sagitari

Amb la configuració astral actual, us sentireu invencible. Però probablement encara no siguis a prova de bales. No permetis que el teu optimisme surti de control. Si esteu involucrats amb el mercat de valors, no deixeu que l'entusiasme cec governi els vostres negocis. I si tens interès a comprar alguna cosa, assegura't que el preu sigui raonable. És grandiós tenir una actitud positiva, però necessites romandre real també.

Capricorn

La teva conversa amb els altres podria adquirir un canvi inesperat que et deixarà sense parla. Potser et trobes en una d'aquestes situacions en què de sobte tots comencen a descarregar tots els fets que coneixen respecte a un cert tema. De sobte es va armar un concurs i el guanyador és el que aporta més dades. Tracta de no involucrar-te en aquest esperit competitiu infantil. L'energia celestial d'avui suggereix que hi ha maneres més saludables de dur a terme una discussió.

Aquari

Amb l'aspecte en joc avui, potser decidiu resumir un projecte. Potser estaves fent algunes renovacions en un punt. Ara podries decidir continuar amb aquesta feina. O potser t'hi vas involucrar romànticament amb algú molt especial. Podries encara tenir forts sentiments per aquesta persona i podries considerar reunir-te amb ella. El tema del dia serà arreplegar fragments del passat.

Peixos

La comunicación con los demás estará en un nivel muy emocional. Conéctate con hermanos y vecinos a quienes sientas cercanos. El hogar adquiere mayor importancia para ti ahora, especialmente a la luz de las recientes fluctuaciones y situaciones inestables en tu carrera. La energía celestial de hoy colocará este tipo de asuntos en el centro de la escena. No desestimes conversaciones que te resulten difíciles de manejar. Seguramente éste es una señal de que necesitas prestar más atención a estas áreas de tu vida.